Von Harald Berlinghof

Philippsburg. Das Thema hat offenbar ein wenig an Brisanz verloren. Oder ist die geringe Zahl der Besucher in der Philippsburger Bruhrainhalle auf die Befürchtung zurück zu führen, sich mit Corona zu infizieren, wenn man eine Bürger-Informationsveranstaltung besucht? Gerade mal um die 20 Philippsburger mobilisiert die Zwischenlagerung von wiederaufbereiteten Kernbrennstäben auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Philippsburg. Trotzdem prallen dort unterschiedliche Ansichten aufeinander. "Wenn das Zeug erst einmal dort steht, bleibt’s auch stehen", so die Befürchtung der einen Seite. "Zwischenlager sind keine endgültige Lösung", so die Vertreter der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ).

Seit den späten 1970er Jahren werden Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken in die Wiederaufbereitungsanlagen nach La Hague in Frankreich und Sellafield in Großbritannien transportiert. Aus Philippsburg gingen bis zur Abschaltung 165 Castor-Behälter mit 2560 Brennelementen auf die Reise nach La Hague. Nach Sellafield wurde nichts geliefert.

Deutschland ist dazu verpflichtet, alles, was aus deutschen Kernkraftwerken ins Ausland gegangen ist, auch wieder zurückzunehmen. Jetzt, nach einer Neuausrichtung der Rücknahmeverpflichtung, ist geplant, in Philippsburg zwischen drei und fünf Castorbehälter mit hoch radioaktivem Material zwischenzulagern.

Die Verteilung des aufbereiteten Materials auf die Zwischenlager in Isar, Brokdorf, Biblis und Philippsburg soll dem prozentualen Anteil entsprechen, den die jeweiligen Bundesländer ins Ausland transportierten. In Philippsburg sollen die Castoren bis Ende 2024 ankommen – gefüllt mit Wärme entwickelndem, verglastem Material aus La Hague. Das Material befindet sich in 28 Edelstahlröhren je Castorbehälter, den sogenannten Kokillen.

Bislang war Philippsburg für die Aufnahme von fünf Castorbehältern mit nur mittel radioaktiv strahlendem Material sowie 152 kontaminierten Castor-Behältern vorgesehen gewesen. Letztere bleiben jetzt erst mal in Frankreich. In Summe soll es sich laut BGZ jetzt also um dieselbe Menge an Radioaktivität handeln wie nach der bisherigen Vereinbarung.

Trotzdem gibt es in Philippsburg viele Stimmen, die gegen die Lieferung der höher belasteten Castoren sind. Bürgermeister Stefan Martus zählt zu den Gegnern. Und er hat diesbezüglich einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss vorzuweisen. "Schon seit 2009 kämpfe ich gegen das Zwischenlager", sagt er.

Gegenwärtig stehen 62 Castoren in Philippsburg, in denen sich die Brennelemente des einen vom Netz genommenen Kraftwerksblocks befinden. Die Brennelemente des zweiten Blocks sind noch im Abklingbecken unter Wasser. Man werde 107 Behälterstandplätze benötigen, was nur zwei Dritteln der genehmigten Menge entspreche, so Burghard Rosen, Leiter Standortkommunikation der BGZ.

Bei der Radioaktivität werde man sogar nur 20 Prozent der Zwischenlagergenehmigung erreichen. Genehmigt ist das Zwischenlager in Philippsburg für einen Zeitraum von 40 Jahren seit der ersten Lieferung eines Castorbehälters 2007, also bis ins Jahr 2047.

Die Genehmigung beschreibt neben der Abschirmung der Kontaminität an der Behälteraußenwand auch Szenarien mit Einwirkung durch Dritte. Die Sicherheit muss zum Beispiel auch beim Absturz von Flugzeugen bis zur Größe eines A 380 gewährleistet sein. Zentrales Element für die Sicherheit sind Castor-Behälter vom Typ HW28M mit 40 Zentimeter Wanddicke. 800 Grad Celsius muss er aushalten, einen Fall aus neun Metern Höhe überstehen und eine Stunde lang einem Druck standhalten, der in 200 Metern Wassertiefe herrscht.

Die Inbetriebnahme eines Endlagers in Deutschland für hoch radioaktive Stoffe muss laut gesetzlicher Vorgabe bis 2050 erfolgen. "Es ist also absehbar, dass die Zwischenlagerung über die genehmigten 40 Jahre hinaus gehen muss", so Rosen. Selbst wenn ab 2050 die ersten Castoren in Richtung Endlager rollten, würde es dauern, bis alle in deutschen Zwischenlagern abgestellten Behälter ihr Ziel erreichen.

Gegenwärtig läuft die Suche nach einem Endlagerstandort auf Hochtouren – nach der Aufgabe von Gorleben. Bis 2031 muss er gefunden sein. Er muss 300 Meter tief im Boden liegen, sich in einer stabilen geologischen Formation befinden und aus gewachsenem Stein bestehen. "Philippsburg als Endlager ist ausgeschlossen", so Steffen Kanitz, Mitglied der Geschäftsführung der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Das Material muss für mindestens eine Million Jahre sicher weggeschlossen bleiben. Das sei in der geologisch aktiven Oberrheinebene nicht zu gewährleisten.