Germersheim/Philippsburg. (dpa-lsw) Eine technische Störung an der Bahnstrecke bei Germersheim im Süden von Rheinland-Pfalz hat am Montag den Zugverkehr in der Region ausgebremst. Der Verkehr sei zwischen Germersheim und Philippsburg sowie Germersheim und Wörth am Nachmittag eingestellt worden, sagte eine Bahnsprecherin in Frankfurt. Auch die Feuerwehr sei im Einsatz.

Kurz nach 21 UHr gab die Bahn per Twitter bekannt, dass der Schaden behoben sei - es aber noch zu Verspätungen kommen könnte.

+++Behoben+++

Es kann noch zu Folgeverspätungen und vereinzelt zu Teilausfällen kommen. https://t.co/uajwDTeOZn — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) January 20, 2020

Es sei ein Busnotverkehr eingerichtet worden. Züge würden umgeleitet oder fielen teilweise aus. Betroffen sei der S-Bahn- und Regionalverkehr.