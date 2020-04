Phillipsburg. (jubu/mün) Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen bereits die Flammen aus dem Dach - für die fast 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war es eine lange Nacht in Philippsburg.

Kurz nach 2 Uhr am Samstag gingen bei der Rettungsleitstelle in Karlsruhe mehrere Notrufe über den Brand eines Wohnhauses in der Zeughausstraße ein.

Die Flammen griffen rasch auf das Dach des benachbarten Wohnanwesens über, berichtet die Polizei. Wie die Feuerwehr vor Ort berichtete, hatte sie den Brand rasch unter Kontrolle. Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude konnte verhindert werden.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten. Der Hauseigentümer musste wegen einer leichten Rauchgasvergiftung vor Ort behandelt werden, berichtet die Polizei. Ebenso wurde ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Philippsburg vor Ort behandelt, der sich im Einsatz am Handgelenk leicht verletzt hatte.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei schätzt den Schaden derzeit auf 150.000 Euro

Das Haus ist unbewohnbar, die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Nachbarn konnte nach dem Einsatz wieder in ihre Häuser zurück.