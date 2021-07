Die „Shark City“ – hier ein Projekt in Israel – war zunächst in Sinsheim geplant. Foto: dpa

Pfungstadt/Sinsheim. (alb) Die südhessische Stadt Pfungstadt hat sich endgültig von dem Projekt "Shark City" verabschiedet und die Beschlüsse zum Grundstücksverkauf an den pfälzischen Investor aufgehoben. Das als Touristen-Attraktion mit bis zu 150 Haien geplante Großaquarium hatte sich zum "Imageschaden" entwickelt.

Ähnlich wie in Sinsheim, wo es die Grünstadter Firma The Seven Seas zunächst ansiedeln und dafür 20 Millionen Euro investieren wollte. Als es im Kraichgau zu Protesten unter anderem von Natur- und Tierschutzorganisationen wie Nabu und Peta sowie der Grünen kam und sich baurechtliche Probleme abzeichneten, suchten die Investoren einen neuen Standort – und wurden in Pfungstadt 2017 zunächst mit offenen Armen empfangen. Einstimmig genehmigte die Stadtverordnetenversammlung den Verkauf eines 21.000 Quadratmeter großen Areals an die "Seven Seas"-GmbH.

Doch schon bald formierte sich auch in Südhessen der Widerstand von Tierschützern, die Stimmung kippte allmählich. Der von den Investoren geplante Eröffnungstermin 2019 verstrich. Wie die "Rheinpfalz" berichtete, wurden einige der für "Shark City" vorgesehenen Haie bereits seit 2016 in Grünstadt gehalten. Sie wurden später an Schauaquarien abgegeben. Schließlich hob im Mai dieses Jahres die Hessische Landesgesellschaft (HLG) die Grundstücksreservierung für die "Seven Seas GmbH" im Pfungstadter Gewerbegebiet auf, da der Eigentümer immer noch nicht gewechselt hatte. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll der Hauptinvestor, der aus der Getränkebranche kommen soll, schon 2020 abgesprungen sein. Jetzt hat die Stadtverordnetenversammlung das Projekt begraben.

Vier Jahre zuvor war für "Shark City" auch in Sinsheim Schluss. An der Neulandstraße wollten die Initiatoren ihr Projekt verwirklichen. Letztlich gab es unterschiedliche Auffassungen, ob es dort überhaupt gebaut werden darf. Nach Ansicht der Stadt sprach der Bebauungsplan gegen das Großaquarium, die Investoren sahen das zwar anders, schauten sich dann aber anderweitig um. Bei Oberbürgermeister Jörg Albrecht hielt sich das Bedauern in Grenzen. Die Stadt sei bei diesem Thema ohnehin emotionslos unterwegs gewesen.