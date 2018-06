Ein Bewohner sitzt in einem Altenpflegeheim im Rollstuhl in seinem Zimmer. Foto: Rumpenhorst

Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. Der zunehmende Mangel an Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen ist in vielen Regionen ein großes Problem. Bislang war der Rhein-Neckar-Kreis weitgehend davon verschont geblieben. Doch nun wird der "Pflegenotstand" auch in den insgesamt 84 Pflegeheimen im Kreisgebiet offensichtlich. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht der Heimaufsichtsbehörde des Kreises hervor, den Referatsleiterin Katja Hahn jetzt im Sozialausschuss vorstellte.

Fast bei jeder zweiten der insgesamt 120 Überprüfungen im vergangenen Jahr seien demnach Mängel bei der Personalausstattung festgestellt worden. Meistens habe es an Fachpersonal gefehlt, denn viele Heime hätten die geforderte Fachkraftquote von 50 Prozent nicht erfüllen können, erläuterte Hahn.

Der Mangel an Pflegefachkräften mache sich bereits bei der Suche nach Fachkräften in Form von Sonderzahlungen für ausgebildete Pflegekräfte bemerkbar, erläuterte die Referatsleiterin. Etwas besser sehe es bei der generellen Personalausstattung aus, zu der auch ungelernte Pflegekräfte zählten. Hier habe sich die Situation gegenüber dem Vorjahr verbessert.

Wesentlich zurückgegangen seien dagegen die freiheitseinschränkenden Maßnahmen (FEM) für Heimbewohner. Diese FEM - in Form von Bettgittern oder Fixierungen - dürfen nur angewendet werden, wenn eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung gegeben ist. Sie sollten immer das letzte Mittel sein.

Deshalb ist es Aufgabe der Heimaufsichtsbehörde, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wann diese FEM überhaupt notwendig sind und welche Alternativen es gibt.

Diese Beratungstätigkeit der Heimaufsicht hat sich in den letzten Jahren offenbar ausgezahlt, denn im Jahr 2011 waren Bettgitter noch an knapp einem Drittel der Betten in den Heimen angebracht. Im vergangenen Jahr waren nur noch sieben Prozent der Betten mit dieser Vorrichtung versehen. Auch die Fixierungen sind deutlich zurückgegangen - und zwar von acht auf drei Prozent.

Anlass zur Sorge gebe allerdings die Zahl der bei der Heimaufsichtsbehörde eingegangenen Beschwerden, betonte Hahn. 43 Vorgänge seien knapp 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Beschwerden ging es unter anderem um mangelnde Pflegequalität, unzureichende ärztliche und gesundheitliche Betreuung oder die mangelnde Lebensqualität in den Heimen.

Von den 43 eingegangenen Beschwerden stellten sich nach Überprüfung 58 Prozent als zumindest teilweise gerechtfertigt heraus. Zweimal musste die Heimaufsicht im letzten Jahr einen Belegungsstopp für eine Einrichtung erlassen, und in einem Fall wurde eine allgemeine Mängelbeseitigung mit der Androhung eines Zwangsgeldes angeordnet.

Für eine weitere Pflegeeinrichtung wurde eine Anordnung bezüglich des Waschens der Arbeitskleidung erlassen, da Mitarbeiter ihre Arbeitskleidung in diesem Pflegeheim entgegen der Vorschriften zu Hause reinigten, berichtete Katja Hahn.

In einem Fall erfolgte eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung bei der Staatsanwaltschaft. Um welches Heim es sich dabei gehandelt hat, war nicht in Erfahrung zu bringen. Dies wird vertraulich behandelt.

In den kommenden Jahren dürften die Mitarbeiter der Heimaufsichtsbehörde noch mehr Arbeit bekommen. Im Kreis sind laut Hahn 16 weitere Pflegeeinrichtungen geplant. Bei fünf davon handelt es sich um Ersatzneubauten, die durch die Vorgaben der Landesheimbauverordnung notwendig werden.

Demnach sind ab September 2019 nur noch Einzelzimmer erlaubt. Allerdings kann eine Fristverlängerung gewährt werden, wenn das Heim zum Stichtag noch nicht 25 Jahre besteht. Damit will man den Betreibern der Pflegeheime die Möglichkeit geben, die einstmals getätigten Investitionen zu refinanzieren. So wurde in den vergangenen beiden Jahren für insgesamt 232 Doppelzimmer eine derartige Fristverlängerung erteilt.