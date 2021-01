Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Der Neckargemünder Rechtsanwalt Thomas Ax hat Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landrat Stefan Dallinger beim Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) eingelegt. Die Behörde bestätigte den Eingang des Schreibens, das auch der Rhein-Neckar-Zeitung vorliegt. Die Angelegenheit hat sich allerdings bereits erledigt.

"Die Dienstaufsichtsbeschwerde wurde abgelehnt", betonte RP-Sprecherin Clara Reuß auf RNZ-Anfrage. "Ein persönliches Fehlverhalten des Landrats konnte nicht festgestellt werden." Die beanstandeten Aussagen von Landrat Dallinger würden sich im Bereich des Zulässigen bewegen. Das Regierungspräsidium sieht demnach keinen Handlungsbedarf.

Zur Erläuterung: Mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde wird ein persönliches Fehlverhalten von Bediensteten moniert. Zuständig für Dienstaufsichtsbeschwerden ist der Dienstvorgesetzte. Als Rechtsaufsichtsbehörde über den Rhein-Neckar-Kreis ist das Regierungspräsidium Karlsruhe dienstvorgesetzte Behörde des Landrats.

So weit die Theorie, aber um was geht es konkret? Wer Landrat Dallinger/Pfitzenmeier googelt, stößt auf ein Filmchen mit einem Statement des Landrats zum "Pfitzenmeier Winterzauber@Home". Damit bringt der Fitness-Gigant laut Eigenwerbung "Fitness-Kurse und Work-outs direkt nach Hause und sendet in der Weihnachtszeit ein Dankeschön an die Menschen der Region". Bis zum 10. Januar seien die zahlreichen Inhalte nicht nur für Mitglieder, sondern für alle frei verfügbar.

Und dies wird vom Landrat in besagtem Video ausgiebig gewürdigt. Die Euphorie des Politikers geht dem Anwalt dann aber doch zu weit. Der Jurist sieht in den Aussagen eine "unzulässige einseitige Wirtschaftsförderung". Der Landrat begrüße die Initiative und fordere ausdrücklich zum Mitmachen auf: "Kostenfreie Bewegungs- und Fitnessvideos! Ein tolles Online-Angebot, das Pfitzenmeier den Einwohnern des Rhein-Neckar-Kreises und der Metropolregion da über die Weihnachtszeit zur Verfügung stellt", zitiert Ax in dem Schreiben an das Regierungspräsidium.

"Ich danke Werner Pfitzenmeier und seinem Team für diese fantastische Aktion. Sie trägt dazu bei, dass gerade in der aktuellen Zeit, wo Fitnessstudios geschlossen sind und Vereinssport kaum möglich ist, sich die Menschen bewegen, um fit und gesund zu bleiben", nennt der Jurist weitere Textpassagen, die ihm sauer aufstoßen. Dem Fass den Boden schlägt nach Meinung des Juristen folgende Aussage aus: "Wer Bock auf Bewegung hat, sollte sich definitiv ab dem 19. Dezember in das vielfältige Angebot aus Kursen und Work-outs reinklicken und die Nummer eins der Region in Sachen Wellness, Fitness und Gesundheit erleben."

Hierbei handele es sich um eine unzulässige einseitige Wirtschaftsförderung. "Damit werden geschlossenen Studios und Einrichtungen, die nicht über die Möglichkeiten und Kontakte von Pfitzenmeier verfügen, KundInnen abspenstig gemacht und Pfitzenmeier zugeführt. Die Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit sind überschritten, weil der informative Gehalt hinter werblichen Aussagen zurücktritt", lautet das Fazit von Thomas Ax. Überzeugt hat er das Regierungspräsidium damit nicht. In Karlsruhe sieht man jedenfalls kein Fehlverhalten des Politikers.

Der Jurist hatte sich mit zahlreichen Fragen in Bezug auf den Auftritt von Stefan Dallinger auch direkt an das Landratsamt gewandt, wie Kreissprecherin Silke Hartmann bestätigte. Es handele sich hierbei um ein Auskunftsersuchen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz. "Wir haben Herrn Ax die Beantwortung seiner Fragen bis Mitte Januar zugesagt", so Hartmann. Eine persönliche Stellungnahme gab Landrat Stefan Dallinger gegenüber der RNZ trotz Anfrage nicht ab.