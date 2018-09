Von Günther Grosch

Hemsbach/Rhein-Neckar. 1988 nahm der TV Hemsbach die Stepptanz-AG des Bildungszentrums (BIZ) in seine Tanzsportabteilung auf. Dass dies der Beginn eines rasanten Aufstiegs in den Stepptanz-Olymp sein sollte, konnte zu diesem Zeitpunkt niemand voraussehen.

Heute, 30 Jahre danach, sind die Stepptänzer nicht nur das Aushängeschild der Stadt Hemsbach. Sie sind längst national wie international unter dem Namen "Penguin Tappers" bekannt und haben sich in der Weltklasse etabliert, macht Wolf-Rüdiger Pfrang, Gründungsmitglied des Stepptanz-Fördervereins und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, deutlich.

"Wer Weltmeister werden will, muss die ,Penguin Tappers‘ besiegen", lautet auch das Urteil des IDO-Präsidenten Michael Wendt (Hamburg). Davon zeugen nicht nur neun Weltmeistertitel bei den Formationen, viele Finalteilnahmen bei Weltmeisterschaften seit 1992 und vor allem unzählige deutsche Meistertitel. Inzwischen gilt die Tanzsportabteilung mit ihren 180 aktiven Tänzern als "die" deutsche Stepptanz-Hochburg.

Mit ihren bisher acht öffentlichen eigenen Shows und zahlreichen Fernsehpräsenzen haben die "Penguin Tappers" schon mehrmals das Stepp-Universum aus den Angeln gehoben. "Sie entfachen riesige Begeisterung unter den Zuschauern, wenn das Klappern der flinken Stepptanzschuhe beginnt", urteilt die Presse.

Farbenprächtige Kostüme, mitreißende Musik und exzellente Choreografien lassen Stepptanzfans auch bei der am 5. und 6. Oktober in der Hemsbacher Hans-Michel-Halle stattfindenden Show zum 30-jährigen Jubiläum sicher wieder zu Beifallsstürmen hinreißen. Spitzensport auf Weltklasse-Niveau, das ist der Reiz dieser europaweit einmaligen Stepptanzveranstaltung.

Bei den "Penguin Tappers" vereinigt sich Kunst mit Können. Die Choreografien malen traumhafte Figuren und Bilder auf die große Bühne. Hinter diesen präzisen punktgenauen Stepps, einmaliger Synchronität und Bewegungsästhetik bis in die Fuß- und Fingerspitzen stecken härteste Arbeit und intensivster Trainingsfleiß.

Das gilt nicht nur für die Vorbereitungszeit von neun Monaten für diese Jubiläumsshow. Dies alles spricht vor allem für die Trainerin Rachel Jackson-Weingärtner, die bei ihren Mädchen und einigen Jungs seit 2001 das Optimum entfesselt, die sie darüber hinaus zu Trainern und Choreografen ausgebildet hat. Nur so kann die Abteilung die 180 Aktiven von den fünfjährigen Schülern bis hin zu den Senioren immer wieder zu Höchstleistungen animieren.

Die Hans-Michel-Halle wird Anfang Oktober zur Stepptanz-Arena mit einer eigens erstellten, 25 mal 15 Meter großen Sitzplatztribüne. Auf der riesigen 14 mal 13 Meter-Bühne werden 200 Aktive die Höhepunkte der letzten Jahre, darunter drei Weltmeister-Tänze und eigens für die Show choreografierten Stücke aber zugleich auch die neuen Küren für die Deutsche- und Weltmeisterschafts-Saison 2018 darbieten.

Mit zu den bekannten Titeln aus der rund zweieinhalb Stunden langen Show gehören legendäre Musical-Klassiker wie "42nd Street", "Cabaret", "Books of Mormon", "Wicked" und "Mary Poppins" sowie die neue Produktion, bei der mehr als 100 Tänzer vom Schüler bis zu den Senioren gleichzeitig auf der Bühne stehen werden. Hinzu kommt eine imposante Kombination aus Gesang und Tanz.

Info: Die Premiere findet am Freitag, 5. Oktober, ab 20 Uhr in der Hans-Michel-Halle statt. Weitere Vorstellungen stehen am Samstag, 6. Oktober, um 14.30 Uhr und um 20 Uhr auf dem Programm. Nähere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.penguin-tappers.de