Karlsruhe/Mannheim. (cab/lsw) Auch dieses Jahr stehen regionale Musikfestivals aufgrund der Corona-Pandemie auf der Kippe. Das gilt für das Mannheimer Maifeld-Derby ebenso wie für den "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee und für das "Finkenbach-Festival" in Oberzent. Endgültig abgesagt wurde "Das Fest" in Karlsruhe.

"Die Entwicklungen machen es aus unserer Sicht unrealistisch, ’Das Fest’ zu präsentieren, wie wir es aus der Vergangenheit kennen und lieben", so ein Sprecher. Tickets könnten demnach zurückgegeben werden. "Das Fest" ist eines der größten Musikfestivals in Süddeutschland. Jährlich zählt es an drei Tagen bis zu 250.000 Besucher. Zuvor hatte das Veranstalter-Netzwerk "Eventim Live" mitgeteilt, dass sieben große Open-Air-Festivals wegen Corona ausfallen.

Auch Timo Kumpf plant das Mannheimer "Maifeld-Derby" dieses Jahr nicht für den ursprünglichen Termin: "Wir gehen nicht davon aus, dass das zehnte ’Maifeld Derby’ vom 11. bis 13. Juni stattfinden kann und planen bereits parallel einen Ausweichtermin vom 3. bis 5. September. Ob und in welcher Form das dann über die Bühnen gehen kann, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten erörtern", sagte Kumpf auf RNZ-Anfrage. Er stehe "im engen Austausch" mit Behörden, Künstlern und allen Beteiligten.

Auf die unterschiedlichen Ansätze wollte Kumpf noch nicht näher eingehen. "Nur so viel: Wir sind fest entschlossen, dieses Jahr ein ’Maifeld-Derby’ zu veranstalten, sofern bis dahin Sicherheit für alle gewährleistet ist. Ansonsten haben wir mit dem 10. bis 12. Juni 2022 bereits einen Termin für nächstes Jahr optioniert."

Finkenbach und der Marbach-Stausee gehören zur Stadt Oberzent. Deren Bürgermeister, Christian Kehrer, sagte im RNZ-Gespräch, die Festivals würden von den dann gültigen Corona-Vorgaben des Landes Hessen abhängen. Nach dem aktuellen Stand der Dinge würden das "Finkenbach-Festival" und der "Sound of the Forest" aber "wohl eher nicht" stattfinden können, wie gewöhnlich: "So wie früher und unter regulären Bedingungen kann ich mir das zumindest nicht vorstellen", so Kehrer. Zudem hätten die Veranstalter auch noch keinen Kontakt zur Stadtverwaltung als Genehmigungsbehörde aufgenommen. Kehrer verwies darauf, dass es schon den "Pferdemarkt" im Juli nicht in gewohnter Form geben werde, sondern "höchstens kleiner". Vielleicht könne es für das "Finkenbach-Festival" wie im vergangenen Jahr ein kleines Konzert unter Corona-Bedingungen geben, so Kehrer. "Aber ich weiß es noch nicht." Der "Sound of the Forest" steht noch vom 29. Juli bis 1. August im Terminkalender, das "Finkenbach-Festival" am 13. und 14. August.