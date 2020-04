Hockenheim. (hab) Das frühlingshafte Wetter lockt die Menschen nach draußen. Das war auch am Osterwochenende so, und bei Einhaltung der Abstandsregel und der Personenanzahl auf zwei oder auf Familienangehörige ist dagegen auch gar nichts einzuwenden. In Hockenheim bietet sich für einen kleinen Spaziergang das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) am Kraichbach an.

Als neues innerörtliches Naherholungsgebiet war es schließlich neben seiner Hochwasserschutzfunktion und der Renaturierung des kanalisierten Bachs dafür gedacht. Eitel Sonnenschein also, wenn da nicht Corona wäre – und die überquellenden Mülleimer. Schließlich kam Kritik von Bürgern auf, dass die fest installierten Behälter für Spitzenzeiten wie Ostern oder Pfingsten nicht ausreichen. Die Mülleimer seien vom Bauhof am Gründonnerstag geleert worden, am Samstag jedoch nicht mehr, erklärt Stadtsprecher Christian Stalf. Das habe wohl nicht ausgereicht für die Osterfeiertage.

Die Stadt habe nun drei zusätzliche Müllbehälter für das HÖP bestellt, ihre Lieferung wird in ein paar Wochen erwartet. Darüber hinaus wurden fünf Hundekotbehälter bestellt. Um die Zeit bis zur Lieferung zu überbrücken, stellt die Verwaltung drei mobile Mülltonnen auf. Stalf weist aber auch darauf hin, dass die Sauberkeit einer Stadt alle angehe. Nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Bürger. "Am besten wäre es, wenn man gar keinen Müll zum Ausflug mitnimmt oder ihn wieder mit nach Hause nimmt und dort entsorgt", meint er.

Es gibt noch ein anderes Problem, das an Ostern aufgetreten ist. Zwei Anwohner hatten am sogenannten Wirtschaftsweg entlang des Kraichbachs an der Oberen Mühlenstraße Absperrungen errichtet. Auch die Stadt möchte nicht, dass der Wirtschaftsweg, auf dem Pflanzen wachsen und der nur geschottert ist, von zu vielen Menschen genutzt wird. "Das beeinträchtigt das Anwachsen der Bepflanzung", erklärt Stalf. Demnächst werde man auch mit Schildern auf die Funktion des Wirtschaftswegs hinweisen. Es gebe kein ausdrückliches Verbot, dort zu laufen. Allerdings wolle man durch Aufklärung die Nutzung des Wegs durch Spaziergänger verringern.

An einer Sache aber lässt der Sprecher keinen Zweifel aufkommen: "Absperrungen stellt nur die Stadt auf, Privatpersonen ist das nicht erlaubt." Deshalb sind die Absperrungen der beiden Anwohner auch schnell von der Verwaltung entfernt worden.