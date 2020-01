Der Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, auf der internationalen Pressekonferenz am 15. Juni 1961 im Haus der Ministerien in Ost-Berlin. Hier fiel sein berühmter Satz „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“, der nur wenige Wochen später durch den Beginn des Mauerbaus am 13. August 1961 ad absurdum geführt wurde. Foto: dpa

Heidelberg/Berlin. (sha/zg) Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls erzählten RNZ-Leser ihre persönlichen Ost-/West-Geschichten. Heute Ulrich Baumann, Akademischer Direktor i. R, der am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg tätig war.

Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts beobachteten wir, die Familie Baumann, vom Ost-Harz aus sehr aufmerksam die Geschehnisse in und um Berlin. Uns war gewiss, dass mit der Vollendung des S-Bahn-Rings rund um West-Berlin eine Mauer oder ähnliches errichtet werden würde. Täglich fuhren unzählige Arbeitskräfte von Potsdam oder anderen westlich gelegenen Wohnorten durch West- nach Ost-Berlin zu ihren Arbeitsplätzen.

Beteuerungen wie die vom Generalsekretär der SED Walter Ulbricht ("Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten") konnten uns nur ein höhnisches Lachen entlocken. Noch war das offene West-Berlin, obwohl mehr als 200 Kilometer von uns entfernt, ein Ventil, um das für unsere Familie immer unerträglicher werdende Leben in der DDR zu ertragen.

Mein Vater war 1945 schwer krank aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt und überlebte nur knapp. Er bekundete, er müsse etwas für den Frieden tun. Deshalb trat er in die SPD ein. Wenig später war er ungewollt Mitglied der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Austreten wäre eine Feindschaftserklärung gewesen.

Unter den Zwangsabholungen zu den Parteisitzungen und dem Absingen des alten Arbeiterliedes "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit" mit fremden Menschen "an der Hand" litt er genauso immer stärker wie unter dem sich verschärfenden Druck, sein selbstständig geführtes Fotogeschäft in eine Produktionsgenossenschaft überführen zu müssen.

Mir, dem 16-jährigen Oberschüler, ging es ähnlich. Nach der Grundschule (mit 14 Jahren) war mir bedeutet worden, dass ich als Sohn eines Selbstständigen trotz bester Noten wahrscheinlich nur als Mitglied der FDJ (Freie Deutsche Jugend) in der Oberschule das Abitur anstreben könne.

Noch war West-Berlin offen, eine Übersiedlung in den Westen, "Flucht" genannt, also möglich, allerdings unter Strafandrohung von drei Jahren Zuchthaus. Es gab jedoch noch ein großes Hindernis: Meine Mutter sträubte sich. Sie litt zwar mit uns, wusste aber, dass sie ihre alten Eltern wahrscheinlich nie wieder sehen würde – und so kam es auch. Schweren Herzens stimmten sie und ihre Mutter, meine geliebte Oma, zu (der Opa hätte dies in seinem geistigen Zustand kaum noch geheim halten können). Die beiden Frauen wollten dem Ehemann/Schwiegersohn und zweiten Sohn/Enkel nicht die Zukunft verbauen.

Mein Bruder war bereits legal in Westdeutschland, um die (junge) Farbfotografie zu erlernen. Die DDR-Führung wollte Anschluss an das "Weltniveau" erringen. Vorübergehend erhielten junge Leute wie mein Bruder eine solche Möglichkeit, da irrtümlich der Gedanke an seine intakte Familie und das florierende Geschäft das Risiko einer Flucht vergleichsweise gering erscheinen ließen.

Wir haben unsere Flucht dann "generalstabsmäßig" geplant. Dazu gehörte, alles zurückzulassen, was auf die Flucht hinwies. Ich fuhr voraus mit dem Moped zu einem Freund in Ost-Berlin, der erst nach unserem Verschwinden erfuhr, dass er Eigentümer eines schon lange erträumten Mopeds geworden war. Meine Eltern erstanden Bahn-Tickets zu einer Verwandten an der Ost-Grenze der DDR.

Auch diese Bahnfahrt ging durch Berlin – mit Halt im Westen der Stadt. Eine befreundete Familie nahm uns dort sehr nett auf, sodass uns das Flüchtlingsaufnahmelager in Berlin genauso erspart blieb wie in Nordrhein-Westfalen, wohin wir über die DDR ausgeflogen wurden und wo uns großzügige Verwandte aufnahmen. Meine Eltern konnten von dort aus ein Geschäft in Darmstadt übernehmen.

Ich konnte das Abitur durch Vermittlung der Evangelischen Kirche (schon in Berlin) im Sauerland an einer der wenigen Schulen mit Russisch für Übersiedler und Flüchtlinge statt Englisch erwerben. In der DDR war Russisch die erste Fremdsprache. Englisch erlernte ich nach dem Studium zum Diplom-Handelslehrer während eines ganzen Jahres im Süden Englands an einer Sprachschule und als Assistant Teacher (Lehramtsassistent) im Norden an einer Comprehensive School.

Eine Beinahe-Chance, ihre Mutter (unsere Oma) wiederzusehen, gab es für meine Mutter und uns in den 60er Jahren. Die DDR-Führung realisierte, dass sie Rentner loswerden konnte, wenn sie diese mit Visum in den Westen reisen ließ. Mein Opa war inzwischen verstorben, aber meine Oma wurde zur Volkspolizei bestellt, um das beantragte Visum abzuholen.

Als sie freudestrahlend mit dem Visum in der Hand zum Ausgang strebte, schnauzte der ausgebende Volkspolizist: "Kommen Sie mal zurück! Wen wollen Sie da besuchen? Etwa den Fotografen?", was meine Oma bejahen musste. Ruckzuck war das Visum zerrissen und eine weinende, todunglückliche alte Frau in den Achtzigern verließ die Volkspolizei. Eine Klage vor Gericht – undenkbar im Unrechtsstaat DDR!