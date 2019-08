Schwetzingen. (RNZ/rl) Im Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen (Bundessstraße B535) finden in der Kalenderwoche 37 turnusgemäße Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt. Dazu wird der Tunnel zwischen 20 und 5 Uhr an zwei Tagen einseitig und an zwei Tagen voll gesperrt, teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Die Termine sind:

Montag/Dienstag, 9./10. September, 20 bis 5 Uhr: Sperrung in Fahrtrichtung Heidelberg (Südröhre)

Dienstag/Mittwoch, 10./11. September, 20 bis 5 Uhr: Vollsperrung

Mittwoch/Donnerstag, 11./12. September, 20 bis 5 Uhr: Vollsperrung

Donnerstag/Freitag, 12./13. September, 20 bis 5 Uhr: Sperrung in Fahrtrichtung Mannheim (Nordröhre)

Die Umleitungen erfolgen jeweils über die Landesstraße L630 Ortsdurchfahrt Schwetzingen oder Kreisstraße K4147 Ortsdurchfahrt Plankstadt und sind ausgeschildert.