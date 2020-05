Bergstraße. (lhe) Eine Firma an der hessischen Bergstraße soll mehrere Hundert Liter Desinfektionsmittel ohne Zulassung hergestellt und verkauft haben. Bei den Ermittlungen gegen den 45 Jahre alten Firmenbetreiber sowie drei seiner Mitarbeiter stellte die Polizei am Dienstag rund 500 Liter des Händedesinfektionsmittels auf dem Firmengelände sicher, wie die Behörden jetzt in Darmstadt mitteilten.

Die Ermittler waren demnach in Folge eines Hinweises auf die Firma aufmerksam geworden. Neben einer Zulassung soll auch die Produktkennzeichnung einer EU-Chemikalienverordnung gefehlt haben. Es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen.