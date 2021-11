Oftersheim/Plankstadt.(man) Dr. Martin Schmitt (41) ist Facharzt für Allgemeinmedizin und betreibt eine Hausarztpraxis mit zwei Standorten in Oftersheim und Plankstadt. Die RNZ hat mit ihm über die aktuelle Corona-Impfsituation in seiner Praxis gesprochen.

Herr Schmitt, kommen Sie und Ihre Kollegen überhaupt noch hinterher mit dem Impfen?

Es ist Wahnsinn. Wir werden schlichtweg überrannt von Impfanfragen. Die Menge der Anrufe, die uns wegen Booster- oder Erstimpfungen erreicht, bedeutet für uns einen enormen organisatorischen Aufwand.

Dr. Martin Schmitt. Foto: privat

Wie viel Impfstoff steht Ihnen denn derzeit zur Verfügung?

Der Impfstoff ist glücklicherweise nicht mehr das Problem, davon haben wir inzwischen genug. Der reglementierende Faktor für uns ist vielmehr, dass die Belastungsgrenze meiner Mitarbeiter erreicht ist. Die Jahreszeit bringt eine Erkältungswelle mit sich, und unser normaler Praxisbetrieb ist ohnehin schon extrem voll, weil wir eine Corona-Schwerpunktpraxis sind und viele Kollegen ihre Patienten zum Abstrich zu uns schicken. Zurzeit erreichen uns pro Tag weit mehr als 100 Impfanfragen – das ist deutlich mehr, als wir leisten können. Insgesamt impfen wir an beiden Standorten täglich zwischen 80 und 100 Menschen – und zwar außerhalb der eigentlichen Arbeitszeit.

Wie machen Sie das?

Wir impfen in der Mittagspause und abends nach der Sprechstunde oder am Samstag. Meine Mitarbeiter und ich sind gerne dazu bereit, dafür auch mal über unsere Grenzen zu gehen und Überstunden zu machen. Deshalb arbeiten wir ja auch in diesem Bereich. Allerdings geht das jetzt schon seit April so, also seit wir mit dem Impfen angefangen haben. Und im Moment ist kein Ende in Sicht. Das erhöht den Frustfaktor unter den Mitarbeitern deutlich.

Der Rhein-Neckar-Kreis bietet nun ein dauerhaftes Impfangebot an mehreren Standorten an – unter anderem in Schwetzingen. Versprechen Sie sich davon eine Entlastung?

Ich glaube schon, dass uns das hilft. Trotzdem müssen wir alle in den nächsten vier bis sechs Wochen mit Sicherheit noch Zusatzschichten fahren. Danach könnte der ganz große Ansturm wieder nachlassen. Bis dahin heißt es durchhalten, auch für die Bevölkerung da draußen. Ich weiß, dass die Infektionsgefahr im Moment groß ist, aber wir können auch nicht mehr tun, als unsere Arbeit zu machen.

Sind Sie in Ihrer Praxis auch mit Impfgegnern konfrontiert?

Ja, auch wir müssen uns tagtäglich mit zum Teil schwierigen und für uns unverständlichen Ansichten zum Thema Impfen auseinandersetzen. Und je mehr der Druck erhöht wird, desto mehr verhärten sich die Fronten. Manche Menschen reagieren bei diesem Thema wie ein bockiges Kind und sagen: "Jetzt erst recht nicht." Einige Patienten wiederum lassen sich bekehren. Aber viele treibt man so immer weiter weg vom Impfangebot und der Schulmedizin. Wenn Leute mit einem Infekt zu uns kommen und wir sie nach der Impfung fragen, sind manche durchaus einsichtig – aber dann kann es mitunter schon zu spät sein.