Müssen Erntehelfer aus dem Ausland nach der Einreise in Quarantäne? Zahlt die Krankenversicherung bei Ansteckung? Die Bauern haben viele Fragen in diesen Tagen. Einfach auf Studenten oder junge Mitarbeiter aus der Gastronomie zu setzen, halten sie für schwierig. Es dauere eine Zeit, bis man sich an die schwere körperliche Arbeit gewöhnt habe, sagen sie. Foto: len