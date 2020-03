Bei dem Brand in einem Wohnhaus in der ​Freiherr-von-Stein-Straße wurde offenbar niemand verletzt. Foto: PR Video

Oftersheim. (man) In einem Mehrfamilienhaus in der Freiherr-von-Stein-Straße ist am Donnerstagmittag ein Kaminbrand ausgebrochen. "Es gab eine massive Rauchentwicklung", berichtete Rüdiger Laser, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oftersheim. In einer der Wohnungen sei mit fossilen Brennstoffen geheizt worden. Durch Ablagerungen im Kamin sei es dann zu dem Brand gekommen.

Verletzt wurde niemand, allerdings mussten die Rettungskräfte das Haus zeitweise evakuieren. Die Schwetzinger Feuerwehr rückte zur Verstärkung mit einer Drehleiter an. Die Brandschützer untersuchten auch die restlichen Wohnungen auf giftige Rauchgase.

Update: Donnerstag, 5. März 2020, 19 Uhr