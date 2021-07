Oftersheim. (RNZ) Fast jeden Montag bietet sich den Mitarbeitern des Oftersheimer Umweltamts an der Europalinde das gleiche Bild: Neben dem Mülleimer bei der Sitzgruppe stehen Tüten mit Hausmüll, Windeln und Einstreu für Kleintiere – sehr zum Ärgernis der Gemeindeverwaltung.

Beim letzten Mal sei der Täter sogar beim Abstellen der Tüten beobachtet worden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Er kam demnach am Sonntagabend mit seinem Auto aus der Richtung der Schrebergärten, stellte zwei Tüten bei dem Papierkorb ab und entfernte sich schnell. In seinem Auto habe ein Kleinkind gesessen.

Das Umweltamt erhofft sich nun weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vorfall beobachtet hat, kann sich bei Ulrike Krause unter der Telefonnummer 06202/597202 melden oder eine E-Mail an umweltamt@oftersheim.de schreiben.

Laut der Gemeindeverwaltung müssen Schrebergartenbesitzer ihren Hausmüll mit nach Hause nehmen und dort entsorgen. Der Papierkorb bei der Sitzgruppe sei lediglich für kleine Abfälle vorgesehen. "Der Platz an der Europalinde wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern gerne genutzt. Deshalb sollte der Platz ordentlich hinterlassen werden", betont die Verwaltung.

Tüten mit Essensresten lockten außerdem Tiere an, insbesondere nachts. Die rissen die Tüten auf und verstreuten den Inhalt. "Helfen Sie mit, Oftersheim sauber zu halten und scheuen Sie sich nicht, Personen, die sich nicht daran halten, anzusprechen", so der Appell der Verwaltung. Und noch ein Problem macht dem Umweltamt derzeit zu schaffen: Bei der Gemeinde seien erneut Klagen über "extreme Verschmutzungen" durch Hundekot eingegangen. Vor allem im Bereich der Gartenstraße auf der Grünfläche unmittelbar neben dem Kinderspielplatz lasse ein Anwohner seine Hunde regelmäßig ihr Geschäft verrichten. Auch die Grünfläche am Leimbach zwischen Augustastraße und Robert-Koch-Straße sei betroffen. Ebenso der Weg an der Bahnlinie zwischen Albert-Schweitzer-Kindergarten und dem Drogeriemarkt Rossmann sowie private Vorgärten, die nicht eingezäunt sind. "Seit Längerem wird auch beobachtet, dass in der Mozartstraße und der Franz-Schubert-Straße immer wieder Hundehaufen mitten auf der Straße oder in der Bepflanzung liegen", schreibt die Verwaltung.

Das Umweltamt bittet die Hundebesitzer, eine Tüte von Zuhause mitzubringen oder die Tüten der Hundetoiletten zu nutzen und den Kot dort zu entsorgen. Mittlerweile gebe es in Oftersheim insgesamt 15 Hundetoiletten. Das Verschmutzen öffentlicher Bereiche ist eine Ordnungswidrigkeit, die mit Geldbußen geahndet werden kann.