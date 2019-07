Die historische Scheune in der Mannheimer Straße 59 wird wieder hergerichtet. Foto: len

Oftersheim. (RNZ) Die rechtlichen und fachlichen Hürden für die Wiedererrichtung der eingestürzten Sandsteinmauer des Gemeindemuseums in der Mannheimer Straße 59 sind nun beseitigt. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, hat man in der vergangenen Woche mit dem Wiederaufbau des Sockelbereichs begonnen. Zuvor habe man auf die denkmalschutzrechtliche Genehmigung gewartet und die Statik erarbeitet. Die Mauer war im Zuge der Bauarbeiten an einem benachbarten Mehrfamilienhaus eingebrochen.

Die Renovierungsarbeiten erfolgen in Abschnitten und unter Sicherheitsvorkehrungen. Für die erforderliche kraftschlüssige Anbindung zum Bestandsmauerwerk sorgen geeignete Spiralanker aus Edelstahl, die nach der Reparatur nicht mehr sichtbar sein werden. Der gesamte Einsturzbereich wird mit Neckartäler Sandstein errichtet, sodass das ursprüngliche Bild der historischen Scheune erhalten bleibt. Je nach Baufortschritt geht die Verwaltung davon aus, dass der Innenhof der Mannheimer Straße 59 nach dem Ende der Sommerferien wieder für Veranstaltungen zur Verfügung stehen wird.