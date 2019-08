Oftersheim. (pr/mare) Auf der Baustelle des neuen Rettungszentrum in der Eichendorffstraße in Oftersheim wurde am Montagvormittag ein verdächtiger Gegenstand bei Aushubarbeiten entdeckt. Da man nicht ausschließen konnte, dass es sich dabei um eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, wurde aus Stuttgart der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) angefordert.

Um kurz nach 12 Uhr wurde der Gegenstand von 3 Mitarbeitern des KMBD in Augenschein genommen. Bei dem Fundstück handelte es sich um eine 8,8 Zentimeter Flak-Granate, bei der der Zünder bereits fehlte.

Mit Sprengstoff war die Granate allerdings noch gefüllt. Die Granate wurde geborgen, in das Fahrzeug des KMBD geladen und wird nun vernichtet.