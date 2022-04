Von Stefan Kern

Oftersheim. Mit einem "Blaulichtumzug" hat die Freiwillige Feuerwehr die knapp sieben Jahre währende und 6,7 Millionen Euro teure Geschichte um das neue Rettungszentrum nun endgültig abgeschlossen. Die Strecke war gesäumt von vielen Hundert Schaulustigen, die sich über den festlichen Umzug sichtlich freuten.

Die Geschwister Nora und Nico, vier und neun Jahre alt, konnten es kaum abwarten, die Feuerwehrautos endlich zu sehen. "Die sind so toll", ließen sie ihrer Ungeduld freien Lauf. Doch auch die etwas älteren Bürger zeigten sich von dem Umzug begeistert. Vorneweg der 85-jährige Ehrenkommandant Georg Wiesner, der im ersten Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Jahr 1955 den Umzug anführte. Die zahlreichen Zuschauer waren ein Beleg dafür, wie sehr die Floriansjünger in der Bevölkerung verankert sind.

Für Bürgermeister Jens Geiß war es schlicht und einfach "ein denkwürdiger Tag". In einer kurzen Ansprache betonte er, wie groß der Schritt sei, den dieser Blaulichtumzug für die Feuerwehr und die Gemeinde bedeute. Fast 55 Jahre war die Wehr schräg gegenüber des Rathauses untergebracht. "Von hier aus habt ihr Jahrzehnte lang die Menschen beschützt", betonte Geiß.

Doch das alte Gebäude sei nicht mehr zeitgemäß und vor allem aus sicherheitstechnischer Sicht seien die Defizite unübersehbar gewesen. Und so ist das neue Rettungszentrum für den Bürgermeister die richtige Antwort zur richtigen Zeit, damit die Freiwillige Feuerwehr ihr segensreiches Werk weiter und sicher ausführen könne. Nachdem Feuerwehrkommandant Andrea Danieli dem Bürgermeister symbolisch den Schlüssel für das alte Feuerwehrgerätehaus übergeben hatte, setzte sich der Feuerwehr-Tross, bestehend aus knapp 80 Mitgliedern der Oftersheimer Wehr und sechs Fahrzeugen, schließlich in Bewegung. Angeführt von dem LF8/8 aus dem Jahr 1955 und musikalisch begleitet von vier Dudelsackspielern um den Feuerwehrmann Bernhard Marx, geriet der Blaulichtumzug zu einem kleinen Volksfest. Der Weg ins neue Domizil war nur ein paar Hundert Meter lang, aber, so der frühere Feuerwehrkommandant Rüdiger Laser, man habe jeden Meter davon genossen. Denn die ehrenamtlichen Mitglieder der Oftersheimer Wehr wurden geradezu gefeiert. Und das, betonte Bürgermeister Jens Geiß, sei durchaus als Ausdruck von Dankbarkeit zu verstehen. Die Menschen wüssten, was sie an dieser Truppe haben.

Angekommen im Rettungszentrum, lief dann alles wie am Schnürchen. Die Wagen standen wie bei einer Parade vor den Rolltoren. Es war ein imposanter Anblick. "Endlich angekommen", ließ der sichtlich zufriedene Kommandant verlauten. Hier, darüber besteht in der Truppe Einigkeit, sei Feuerwehrarbeit auf einem deutlich effizienteren Niveau möglich. Und das, so Danieli und Laser, bedeute nicht nur für die Menschen mehr Sicherheit, "sondern auch für uns".