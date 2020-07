Von Stefan Kern

Oftersheim. Ein oberflächlicher Blick auf die Oftersheimer Kriminalitätsstatistik 2019 erweckt einen besorgniserregenden Eindruck. Diebstähle, Wohnungseinbrüche, Körperverletzungen, Vermögens- und Fälschungsdelikte haben zum Teil deutlich zugenommen. Insgesamt, so teilte der Leiter des Schwetzinger Polizeireviers, Martin Scheel, jetzt in der Gemeinderatssitzung mit, sind 20 Prozent mehr Straftaten in Oftersheim gezählt worden, in absoluten Zahlen ein Plus von 98. Verzeichneten die Beamten 2018 noch 512 Delikte, waren es im vergangenen Jahr 610.

Dennoch sah Scheel keinen Grund zur Besorgnis. Zum einen würde die Kriminalitätsstatistik durch die Tank- und Rastanlage Hardtwald an der Autobahn negativ beeinflusst, was auf das subjektive Sicherheitsempfinden der Oftersheimer keinen Einfluss habe. Und zum anderen erkläre sich die Zunahme auch durch die vergleichsweise sehr niedrigen Zahlen des Vorjahres.

Bei den Diebstählen verzeichnete die Polizei 2018 exakt 125 Straftaten. 2016 und 2017 waren es 234 beziehungsweise 211. Im Vergleich dazu erscheinen die 143 Diebstähle 2019 nicht mehr ganz so dramatisch. Trotzdem versicherte Scheel, dass man die Entwicklung nicht auf die leichte Schulter nehme, und die Beamten auf der Hut blieben. Die Polizei ermittelte 220 Tatverdächtige. Der Anteil der unter 21-Jährigen sank im Vergleich zum Vorjahr leicht um 3,2 auf 18,6 Prozent. Auch haben etwas weniger nichtdeutsche Menschen Straftaten begangen, sie machen in der Statistik rund 28 Prozent aus. Unter den 62 nichtdeutschen Tatverdächtigen waren zehn Asylbewerber (2018: vier).

Stark zugelegt haben Sexualstraftaten – von fünf 2018 auf zwölf ein Jahr später. Die Hälfte davon sind Fälle von Exhibitionismus im Bereich des Oftersheimer Waldes. Mit einem Plus von rund 32 Prozent ging es auch beim besonders schweren Diebstahl kräftig nach oben. Das liegt unter anderem an einer Serie von Einbrüchen in der Kleingartenanlage "Kohlwald" und einer Reihe von Autoaufbrüchen im Gebiet Nordwest. Insgesamt weist die Statistik für das vergangene Jahr hier 90 Fälle aus.

In der Fünfjahresbetrachtung mit durchschnittlich 110 Fällen ist das trotz allem der zweitniedrigste Wert. Sorgen bereiten der Polizei die Körperverletzungen. Waren es 2018 noch 34 Taten, stieg die Zahl 2019 auf 47. Das sind aber weniger als 2016 (60) und 2017 (52). Scheel sagte, dass sämtliche gesellschaftlichen Kräfte mobilisiert werden müssten, um der Gewalt entgegenzuwirken. Erfreulich ist dagegen die hohe Aufklärungsquote in diesem Bereich. Da sich die Taten meist vor dem Hintergrund bestehender Beziehungen zwischen Täter und Opfer abspielten, habe man fast 96 Prozent der Delikte aufklären können, so Scheel.

Ebenfalls als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sah der Revierchef die Vermögens- und Fälschungsdelikte. Mit 98 Straftaten ging es um fast 80 Prozent nach oben, womit sich das Niveau auf dem Stand von 2017 einpendelte. Hier geht es um Warenkreditbetrug im Internet und den Enkeltrick. Beides hänge eng mit einer allgemeinen gesellschaftlichen Sensibilisierung zusammen.

Vorfälle auf der Tank- und Rastanlage Hardtwald verzerren aber auch diese Statistik. So stiegen die Fälle von Tankbetrug von 13 auf 35. Patrick Schönenberg (Grüne) forderte, die Rastanlage von der rein Oftersheim betreffenden Statistik zu trennen. Das würde die spezifische Auswertung der Kriminalitätszahlen für die Gemeinde erleichtern und ein klareres Bild ergeben.

Ein Oftersheimer Phänomen ist die Sachbeschädigung. Mit 114 Fällen meldete Scheel einen Höchstwert in den vergangenen fünf Jahren und im Vergleich zu 2018 ein Plus von über 42 Prozent. Im Zentrum stehen dabei Graffiti, die nach Ansicht der Ratsmitglieder mit Farbschmierereien besser beschrieben seien. Auch mit Blick auf Ruhestörungen ermunterte Scheel die Gemeinde dazu, zum Beispiel über mobile Jugendarbeit nachzudenken.