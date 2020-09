Von Volker Knab

Oftersheim. Die geplante Zusammenlegung der beiden Flussläufe von Leimbach und Landgraben zwischen Oftersheim und Sandhausen geht voran – wenn auch langsamer als ursprünglich angedacht. So wurden Ende August etwa Probebohrungen entlang des Gewässerverlaufs abgeschlossen. Gleichzeitig nahmen die Verantwortlichen in einer Kleingartenanlage, die zu Oftersheim gehört, Wertschätzungen vor. Dabei nahmen Mitarbeiter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) im Rahmen von zwei Ortsterminen Zäune und Bauten auf den Grundstücken unter die Lupe. Diese Begutachtungen dienten zum einen dazu, den Wert der Grundstücke zu ermitteln. Außerdem werde geprüft, ob diese im Einklang mit dem Bebauungsplan seien, hieß es seitens des zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe.

Mit der Planfestellung für das ökologische Vorhaben rechnet Projektleiter Dennis Harlacher vom RP erst Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres. Ursprünglich war das Verfahren für Mitte 2020 geplant. Nach dem Planfeststellungsbeschluss wird zudem etwa ein weiteres Jahr für die Ausführungsplanung und Bauvorbereitung benötigt. Die Ergebnisse der Bohrungen würden in einigen Wochen vorliegen und – was die neue Brücke betrifft – direkt an den vom RP beauftragten Tragwerksplaner weitergeleitet, damit dieser anhand der Ergebnisse in die Planung einsteigen könne, heißt es in einer Mitteilung des RP.

Die nun abgeschlossenen Maßnahmen gehen auf Anregungen zurück, die von Bürgern bei einer Informationsveranstaltung des RP im Oktober vergangenen Jahres vorgebracht wurden. Dabei regten die Kleingärtner und der Oftersheimer Bürgermeister, Jens Geiß, die Prüfung einer Variante an, bei der das geplante gemeinsame Bachbett aus Richtung Sandhausen vor Oftersheim bestehen bleibt und der Landgraben in südliche Richtung verlegt wird. Dadurch würde die Kleingartenanlage verschont. Diese Variante wurde vom RP zwar geprüft, später jedoch wieder verworfen.

In der Begründung des RP heißt es, das Geländegefälle werde dadurch "in Richtung Süden so groß, dass zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes ein deutlich höherer Damm angelegt werden müsste". Dies würde zu noch größeren Eingriffen führen, argumentiert die Behörde. Dieser zusätzliche Eingriff in die landwirtschaftlichen Flächen könne – im Gegensatz zu den Eingriffen in die Kleingartenanlagen – nicht ausgeglichen werden. Die Gebietsverluste der Kleingärtner will man durch rückwärtige Flächentausche ausgleichen. Um diese vorzubereiten, muss die Bima den Wert der Gartengrundstücke ermitteln.

Die Maßnahmen zwischen Oftersheim und Sandhausen sind Teil der in mehrere Abschnitte unterteilten Hochwasserschutzkonzeption Leimbach-Hardtbach, die in den 1990er Jahren ihren Anfang nahm. Der Leimbach ist im Bereich zwischen Wiesloch und Oftersheim betroffen. Das Vorhaben dient dem Hochwasserschutz sowie der Aufwertung der Gewässerökologie am Leimbach. Letzteres steht bei der geplanten Zusammenlegung der Bachläufe zwischen Oftersheim und Sandhausen im Vordergrund. Die beiden Gewässer sollen dort ein gemeinsames, mäanderndes Bachbett bekommen. Dieses wird nach der Zusammenlegung auf einer Länge von 4,7 Kilometern mit bis zu sieben Metern doppelt so breit sein, wie bisher. Vor Oftersheim wird der zusammengeführte Leimbach allerdings wegen der bestehenden Kleingartenanlage lediglich 4,5 Meter breit sein.

Mit dem neuen Bachbett wollen die Planer eine vielfältige, ökologische Gewässerstruktur mit einem naturnahen, geschwungenen Gewässerverlauf und Ufergehölzen schaffen. Damit Fische und andere Kleinstlebewesen das Gewässer problemlos passieren können, soll das neue Bachbett ohne Querbauwerke verlaufen. Die zwei bestehenden Brücken über den Leimbach, die zu der Kleingartenanlage führen, werden durch eine einzige Brücke ersetzt. Zur Verbesserung der Ökologie des Gewässers und des Bachbetts sieht die Planung den Einbau von Tiefstellen, Prallhängen und Totholzstrukturen vor.

Um deren mögliche Standorte sowie den einer neuen Brücke ging es bei den im August erfolgten Probebohrungen. Beispielsweise müssten die angedachten Tiefstellen im Gewässer dichtend sein, damit keine Infiltration ins Grundwasser erfolgt. Des Weiteren wurden die geologischen Verhältnisse für die Tragwerksplanung der geplanten Brücke am Ortseingang von Oftersheim erkundet.

Info: Mehr Informationen zu dem gesamten Projekt gibt es im Internet auf der Webseite des Regierungspräsidiums Karlsruhe unter www.rp.baden-wuerttemberg.de/rpk.