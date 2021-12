Von Rolf Kienle

Oftersheim. Entlang des asphaltierten Reilinger Wegs haben die Helfer der Aktionsgemeinschaft Hardtwald eigentlich keine Chance mehr: Die invasive Kermesbeere hat eindeutig die Oberhand gewonnen und alles überwuchert, was da wächst. Der Kampf, der Lage Herr zu werden, ist da wohl schon verloren. "Es gibt Flächen, da ist nichts mehr zu retten", sagt Klaus Frohn. Er und Peter Schimass sind dennoch zufrieden mit der Arbeit der Aktionsgemeinschaft in ihrem ersten Jahr. Und sie wollen ihr beherztes Eingreifen gegen den Eindringling nicht aufgeben. Rund 250 Helfer haben seit Frühjahr mit angepackt, um das Übel an der Wurzel zu packen und der Kermesbeere den Garaus zu machen. Mehrere Zehntausend Stauden dürften sie vernichtet haben.

Foto: Kienle

Zum Hintergrund: Die Amerikanische Kermesbeere verdrängt, was ihr in den Weg kommt; entweder über ihre Wurzel mit bis zu fünf Meter langen Ausläufern, oder über die Pflanze, die drei Meter hoch werden kann. Aus ihren Wurzeln können jeweils mehr als zehn Sprosse austreiben. "Wegen ihrer geringen Ansprüche an Licht- und Nährstoffversorgung kann sie über die Jahre dschungelartig wirkende Reinbestände ausbilden", notierte schon vor Jahren die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg.

Das größte Problem sind ihre Blütenstände mit 80 weißen Blüten, die sich im Frühjahr mächtig ins Zeug legen: Die Samenmenge erreicht enorme Zahlen. Die Forstleute schätzen ihre Zahl pro Spross auf 32.000, was bei einem Hektar Hardtwald hochgerechnet 64 Millionen Samen ausmacht. Die weitere Verbreitung übernehmen dann die Vögel. Als Klaus Frohn das erste Mal auf die Kermesbeere aufmerksam wurde, machte er sich kundig und suchte per Infoblättern an Waldbäumen Mitstreiter. Viele meldeten sich damals spontan.

Das wollen die Helfer nicht hinnehmen und haben bereits mehreren Zehntausend Stauden den Garaus gemacht. Foto: Kienle

Das war vor gut einem Jahr. Im Frühjahr griffen die Helfer schließlich gemeinsam zum Spaten und zogen los. Die Forstverwaltung hatte ihnen verschiedene Areale zugewiesen, auf denen sie aktiv werden konnten. Zum Beispiel auf einer Aufforstungsfläche im Hardtwald nahe Hockenheim. Es war ein anschauliches Beispiel für das Problem: Zwischen den jungen Kastanien und Eichen machten sich zahllose Kermesbeeren breit. Es deutete sich an, dass sie bis zum Spätsommer die Vorherrschaft übernehmen, und zwar sowohl zahlenmäßig als auch in ihrer Größe. Sie drohten, die Jungpflanzen zu überwuchern. Außerdem sorgen ihre Wurzeln dafür, dass kein Leben in ihrer Nähe möglich ist.

Die Arbeit habe sich gelohnt, sagen die beiden Helfer. "Alles im grünen Bereich", so Frohn. Zumindest dort, wo sie tätig werden konnten. Einige Mitstreiter sind auch jetzt im Winter noch unterwegs. "Das sind die Überzeugungstäter", ergänzt Schimass. Beide wollen der Kermesbeere nicht die Alleinherrschaft über den Wald überlassen. Es gehe schließlich um ein Stück Naherholungsgebiet. Dass man etwas retten kann, hat Klaus Frohn auf einer kleinen Testfläche nahe des Reilinger Wegs bewiesen. Dort wurde er früh auf die Misere aufmerksam, griff zum Spaten und grub die Wurzeln aus. Inzwischen ist die Fläche kermesbeerenfrei, und kleine Kiefern wachsen heran.

Wie die Kermesbeere überhaupt in unsere Wälder kam, ist für die Akteure längst zum Standardwissen geworden. Man konnte sie in Gartencentern kaufen und im heimischen Garten anpflanzen. Die geringen Ansprüche an Licht und Nährstoffe sowie die idealen klimatischen Bedingungen entlang des Oberrheins haben allerdings dazu geführt, dass sie sich "dschungelartig" ausbreiteten, zumal die Vögel zur weiteren Verbreitung beitrugen. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt stellte fest, dass "das regelmäßige Ausgraben der kompletten Pflanze vor der Aussamung nach aktuellem Kenntnisstand eine erfolgreiche Maßnahme" sei. Sie empfiehlt, die Pflanzen sachgerecht zu entfernen; einfaches Ausgraben, auf einen Haufen werfen und verrotten lassen, genüge nicht.