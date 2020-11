Von Volker Knab

Oftersheim. Die Gastrobranche steht vor einer der wohl schwierigsten Herausforderungen seit Jahrzehnten. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres dürfen die Betreiber von Gaststätten, Restaurants und Cafés ihre Gäste über mehrere Wochen hinweg weder im Innen- noch im Außenbereich bewirten. Speisen dürfen die Gastronomen ihren Kunden lediglich nach Hause liefern oder zur Selbstabholung anbieten. In Oftersheim wird dieses Angebot seit Beginn des "Lockdown light" aber nur zögerlich angenommen.

"In der ersten Woche und auch jetzt läuft es ganz schlecht", erzählt Christiane Utz-Formberg. Die Wirtin von "Das andere TSV-Clubhaus" richtet ihre Hoffungen nun auf die kommende Woche. Vielleicht hätten die Menschen dann weniger Lust selbst zu kochen und würden eher mal etwas bestellen.

Auch im Restaurant "Gusto Italiano" von Lucia Bruno herrscht seit Anfang des Monats gähnende Leere. "Es ist ganz schlimm im Vergleich zum ersten Lockdown", sagt sie. Im März, April und Mai sei ihr Geschäft insgesamt noch besser gelaufen. Wie viele andere Wirte in Oftersheim blickt Lucia Bruno mit Bangen auf die noch ausstehende Entscheidung der Politik, ob Restaurants, Cafés und Bars im Dezember wieder öffnen dürfen. Doch selbst wenn dies möglich sein sollte, rechnet Bruno bereits mit 50 Prozent weniger Einnahmen aufgrund des geringeren Platzangebots zur Einhaltung der Abstandsregeln. Außerdem werden die für die Gastronomie sonst so lukrativen Weihnachtsfeiern vermutlich nicht stattfinden. "Wir haben auch schon Absagen bekommen", berichtet Christiane Utz-Formberg.

Auch der Lieferdienst der Gaststätte des Hundesportvereins wird derzeit weniger gut angenommen, als noch während des ersten Lockdowns im Frühjahr. "Es geht ein bisschen was, aber es ist nicht die Welt", erzählt Emanuel Georgius. "Das ist überhaupt kein Vergleich zur Nachfrage im Frühjahr." Das hat auch Anastasio Duska von der Gaststätte "Elea" festgestellt. "Beim ersten Lockdown lief es besser", sagt er über den Selbstabholservice. Kurz vor der Schließung habe er nicht über einen Mangel an Gästen klagen können, berichtet der Wirt. Die Leute wären Ende Oktober, als sich die Schließung abzeichnete, alle noch einmal ausgegangen. Das erklärt für ihn auch die geringe Nachfrage in den ersten Novemberwochen. Zudem sei im Frühjahr das Wetter besser gewesen. Da verließen die Menschen eher mal das Haus, so der Wirt. "Aber ich will nicht voreilig sein", meint Duska. Auch er hofft auf mehr Kundschaft am Wochenende.

Ganz anders sieht es bei Michele Schmidt im "Double Time" aus. "Bei mir läuft es ganz gut. Ich kann mich nicht beklagen", erzählt die Wirtin und schließt dabei ausdrücklich auch ihre ältere Kundschaft mit ein. Schmidt betreibt das "Double Time" allerdings noch nicht lange. Sie hat den Gastronomiebetrieb nach dem ersten Lockdown übernommen und deshalb im Gegensatz zu den anderen Wirten auch keine Vergleichswerte für ihren Abhol- und Lieferservice. Mit der Nachfrage ist sie jedoch bei beiden Angeboten zufrieden.

Im "anderen TSV-Clubhaus" zieht Christiane Utz-Formberg ein ernüchterndes Fazit. "Bei uns hat selbst der Lieferservice nicht richtig angezogen", sagt sie. Das habe sie auch von anderen Lieferdiensten in Schwetzingen gehört. "Es lohnt sich insgesamt wenig", so die Gastronomin. Den Abhol- und Liferservice wollen sie und ihr Mann derzeit aber nicht komplett aussetzen. "So bleibt man wenigstens mit den Gästen im Gespräch", sagt die Wirtin.

Sie hofft außerdem auf mehr Klarheit über die von der Bundesregierung zugesagten November-Hilfen und wann die Gastronomen damit rechnen können. Bei dem jüngsten Gespräch mit ihrem Steuerberater sei da noch vieles unklar gewesen, berichtet Christiane Utz-Formberg. Ein anderer Wirt meinte, er habe während des letzten Lockdowns im Frühjahr noch keine staatliche Unterstützung beantragt, denke nun aber darüber nach.