Oftersheim. (pol/van) Gleich zweimal hat es am Montag im Oftersheimer Wald gebrannt. Gegen 14.30 Uhr wurden die Beamten zu einem Brand im Waldstück hinter der Kleingartenanlage im Kohlwaldweg gerufen. Dort hatten etwa 1000 Quadratmeter Unterholz Feuer gefangen. Eine Zeugin konnte offenbar beobachten, wie sich im Anschluss eine Person von dem Waldstück entfernte und zu Fuß in Richtung Friedhof ging. Die Feuerwehren Oftersheim und Schwetzingen hatten die Flammen schnell unter Kontrolle.

Wie die Polizei berichtet, wurden dabei Bäume in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten haben eine Feuerstelle entdeckt, entsprechende Gegenstände wurden sichergestellt. Eine Fahndung verlief ergebnislos.

Bereits am Morgen gegen 6.50 Uhr war es an derselben Stelle zu einem Brand gekommen. Die Ursache war offenbar ein entzündetes Lagerfeuer. Ein 32-Jähriger wurde in diesem Zusammenhang angezeigt. Ob es sich bei der Person um denselben Mann handelt, der sich gegen 14.30 Uhr von der Stelle entfernte, wird derzeit ermittelt.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: circa 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt, sportlich, kräftige Statur, glatte, schwarze und zerzauste Haare. Er trug eine blaue Winter-Steppjacke (ähnlich einer Daunenjacke) mit einer mit Pelz besetzten Kapuze, ein beigefarbener Rucksack und eine Tüte.

Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174-4444.