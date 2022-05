Von Sabine Hebbelmann

Oftersheim/Rhein-Neckar.Günter Hanke war sechs Jahre alt, als er erfuhr, dass er erblinden würde. Der heute 55-jährige Programmierer engagiert sich im 2019 gegründeten Inklusionsbeirat des Rhein-Neckar-Kreises, der der Kommunalen Behindertenbeauftragten beratend zur Seite steht. Sein Thema: digitale Barrierefreiheit. 30 Ehrenamtliche und mit ihnen viele Behinderungsarten sind im Beirat vertreten. Die Zielrichtung beschreibt er so: "Mit der Kommunalen Behindertenbeauftragten Silke Ssymank wollen wir einen Inklusionsplan erstellen: Wie sieht es mit der Inklusion im Kreis aus? Was wünschen wir uns und wo wollen wir hin?"

Seit zehn Jahren gibt es die Gesetze zur digitalen Barrierefreiheit, 2021 sind die letzten Übergangsfristen abgelaufen. Auch Websites und Apps von öffentlichen Stellen müssen barrierefrei sein. Umgesetzt sind die Vorgaben nur zum Teil. "Ich muss immer wieder nachhaken", sagt der Oftersheimer.

Die Bevölkerung wird immer älter, da nehmen auch Behinderungen und Einschränkungen zu. Online-Banking, Fahrkarten bestellen, Reiseplanung, Ferienwohnung buchen – viel sei über Assistenzsysteme heute bereits möglich. Dazu zählen Siri und auch "Relexa", deren richtigen Namen er nicht nennen will. "Sonst hört sie uns."

Hanke, der auch eng mit Maria Huber, Beauftragte für Barrierefreiheit in digitalen Medien beim Badischen Blinden- und Sehbehindertenverein, zusammenarbeitet, hat ein ganz normales Smartphone. Darauf sind nur die Bedienungshilfen für Blinde aktiviert. Gelangt er mit dem Finger auf ein App-Icon, hört er zunächst den Namen der App. Erst wenn er noch einmal darauf tippt, öffnet sie sich. Viele Touchscreens und Displays an Geräten hält er jedoch für wenig geeignet.

Den Thermomix, den er vor ein paar Jahren gekauft hat, kann er als Blinder nicht bedienen. Und auf dem Display der Kaffeemaschine hat seine Frau Gerätefüßchen angebracht, kleine Noppen, die ihm bei der Orientierung helfen. Auch die Privatwirtschaft sollte zu mehr Barrierefreiheit verpflichtet werden, fordert Hanke und scheut sich nicht, die Hersteller zu kontaktieren.

Formulare müssen so beschaffen sein, dass er sie am PC ausfüllen kann. Als Zusatz zur normalen Tastatur seines Computers hat er eine Braillezeile, ein Computer-Ausgabegerät, das Zeichen in Blindenschrift darstellt. Hanke hat noch als Sehender gelernt, mit dem Zehn-Finger-System blind zu schreiben.

Bei seinem Thema kommt dem Ehrenamtlichen die berufliche Qualifikation zugute. "Da ich schon früh wusste, dass ich erblinden werde, habe ich meine Lebensplanung darauf einrichten können", erzählt er. Für Blinde kamen damals nur wenige Berufe in Frage. Er entschied sich fürs Programmieren und begann mit 20 Jahren in einem global agierenden Unternehmen zu arbeiten, das Hightech-Computer für Blinde herstellt. "Die Leute haben gedacht, ich arbeite in einer Behindertenwerkstatt", schmunzelt Hanke. 30 Jahre hat er in diesem Bereich gearbeitet, sich alles selbst beigebracht. Dann wurde die Firma insolvent. Nach 60 erfolglosen Bewerbungen machte er eine Weiterbildung für Webseiten-Programmierung und fand daraufhin eine neue Anstellung.

In der IT-Abteilung der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg in Karlsruhe ist der Programmierer für die technische Betreuung der knapp 20 Sehbehinderten und Blinden im Haus und auch für die Barrierefreiheit der Webseite zuständig.

"Einfache Sprache, klare Menüstrukturen, alle Bilder beschrieben, Texte gut strukturiert — das bringt für jede nutzende Person Vorteile", betont Hanke. Wenn man die Barrierefreiheit von Anfang an berücksichtige, koste das nichts extra. Zu den wichtigsten Themen zählt er die Mobilität. Beim VRN seien erst ein Viertel der Bushaltestellen barrierefrei. Gerade auf großen (Bus-)Bahnhöfen sei die Orientierung schwierig, zumal Busse und Straßenbahnen oft in anderer Reihenfolge einfahren als angekündigt.

Er wünscht sich eine automatische Durchsage des Fahrzeugs, zum Beispiel "Ich bin die Linie 25". Die Türen sollten "brummen", damit er sie leichter finden kann. In Dresden gibt es ein solches System bereits. Mit einem Handsender können Linie und Fahrtziel eines in die Haltestelle eingefahrenen Verkehrsmittels abgefragt werden. Die Antwort erfolgt über Außenlautsprecher von Bahn oder Bus. "Es heißt, die neue Rhein-Neckar-Tram soll die Funktion haben. Ich habe die noch nicht gesehen", moniert Hanke.

Für Gehörlose sollten im ICE Durchsagen auf den vorhandenen Displays automatisiert als Gebärdenvideos dargestellt werden, fordert er. Das sei mit künstlicher Intelligenz möglich, man müsse es nur machen. Bei all dem wird klar: Im Inklusionsbeirat wird Günter Hanke und seinen Mitengagierten die Arbeit nicht ausgehen.