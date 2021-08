Oftersheim. (RNZ) Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo wird am Montag, 23. August, mit einem Empfang auf dem Sportplatz des TSV Oftersheim geehrt. Das gab der Verein jetzt bekannt. Die 27-jährige Ausnahmeathletin solle für den bislang größten Erfolg ihrer Karriere gebührend gefeiert werden, hieß es. Alle Fans seien dazu eingeladen.

Der Empfang beginnt laut Vereinsangaben um 17 Uhr. Der Einlass beginnt eine Stunde zuvor. Die Olympionikin soll gegen 18 Uhr die Bühne betreten. Eröffnet wird der Empfang, der bei jedem Wetter stattfinden soll, von Bürgermeister Jens Geiß und Klaus Donderer vom TSV. Geplant sind außerdem Interviews mit Vertretern des Deutschen und des Badischen Leichtathletikverbandes sowie Sportlerinnen und Sportlern des TSV. Musik kommt von der Liveband "The Chaocs".

Der Verein rät dazu, zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Hardtwaldsiedlung zu kommen. Wer das Auto braucht, sollte es am Friedhof oder am Parkplatz Schützenhaus abstellen. Eine Zufahrt zum Vereinsgelände ist nicht möglich. Auf dem TSV-Gelände besteht Maskenpflicht, es gilt die 3G-Regel. Um die Kontaktverfolgung zu ermöglichen, sind die Fans dazu verpflichtet, sich am Eingang zum Gelände zu registrieren. Einlässe sind am Haupteingang und am Waldspielplatz.