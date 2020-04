Von Harald Berlinghof

Oftersheim. Dass der Tabakanbau in Deutschland nach dem Wegfall der EU-Subventionen im Jahr 2010 nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig ist, bestätigen alle verbliebenen Tabakanbauer. Und dass der Staat bei jedem Hektar über die Tabaksteuer mit Einnahmen in Höhe von 350.000 Euro profitiert und sie selbst keinen Cent davon sehen, empfinden viele als ungerecht. Tabakanbau lohnt sich immer weniger, sagen die Bauern. Noch dramatischer ist die Situation aufgrund der gegenwärtigen Corona-Pandemie. "Wir bekommen keine Helfer", erzählt Gerd Koppert vom letzten verbliebenen Tabakhof in Oftersheim. "Zwei haben wir noch vor der Corona-Krise aus Rumänien eingeflogen. Zwanzig weitere bräuchten wir für das Auspflanzen des Tabaks Anfang Mai und die anstehende Spargelernte." Der Tabak sei ihre Haupteinnahmequelle am Hof, betont Koppert.

Es melden sich zwar gegenwärtig viele, die gerne beim Tabakpflanzen oder Spargelernten mitarbeiten würden. "Studenten und Helfer aus der Gastronomie", berichtet der Landwirt. "Aber ich bin skeptisch, ob das funktioniert. Die haben keine Erfahrung, und das ist schwere körperliche Arbeit auf dem Feld", so Koppert. Noch vor 20 Jahren war der Tabakanbau in der Region eine weit verbreitete Sonderkultur und prägte die Äcker zwischen Hockenheim, Schwetzingen und Eppelheim in den Sommermonaten – ähnlich wie der Spargelanbau. Doch mit dem Wegfall der EU-Gelder gestaltete sich die Sache schwieriger.

Inzwischen gibt es in der Gegend nur noch drei Tabakanbauer: einen in Plankstadt, einen in Eppelheim und einen in Oftersheim. In den 1950er-Jahren hingegen gab es noch 100 Tabakbauern in jedem Ort. 1860 wurden in Baden 9000 Hektar mit Tabak bepflanzt. Heute sind es nur noch 900 Hektar in ganz Baden-Württemberg, wie Gerd Koppert erzählt. Seit 40 Jahren baut er Tabak an, sein Hof ist Produktionsstätte in der vierten Generation.

Landwirt Koppert zeigt die hellgelben Samen der Tabakpflanze. Foto: Lenhardt

Gerd Koppert und sein Sohn Martin bewirtschaften rund 50 Hektar mit der Tabaksorte "Virginia". Doch die Zeiten, als aus badischem Tabak Zigarren gerollt wurden oder als er in weltberühmten Zigarettenmarken untergemischt wurde, sind vorbei, erzählt Gerd Koppert. Sein Tabak wird zwar immer noch in alle Welt geliefert, aber geraucht wird er in arabischen Wasserpfeifen, auch Shishas genannt. Dass Shisha-Bars in Deutschland in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden schossen und die private Nutzung der Wasserpfeifen zu einem Trend geworden ist, hat den Tabakbauern etwas mehr Absatz beschert.

Für den früher angebauten Burley-Tabak gab es nach dem Wegfall der EU-Subventionen keinen Markt mehr, er konnte im Ausland billiger produziert werden. Dass er dort allerdings eine wesentlich schlechtere Qualität und eine höhere Belastung mit Insektiziden aufweist, interessierte die Käufer weniger. "Bei ausländischen Tabaken gab es keine Rückstandsuntersuchungen", sagt Koppert und schimpft weiter: "Das ist Wettbewerbsverzerrung." Im Ergebnis wechselten die wenigen verbliebenen Tabakbauern in der Region zum sogenannten Virginia-Tabak. Er verfügt über einen hohen Zucker- und einen niedrigeren Nikotingehalt und eignet sich deshalb besser für Shishas. Und er wächst besonders gut unter den hiesigen klimatischen Bedingungen. Sein Nachteil ist aber, dass er im Ofen getrocknet werden muss. Der Tabak wird nicht mehr in luftigen Scheunen über den Winter zum Trocknen aufgehängt, wie man es mit den Burley-Sorten über Jahrhunderte hinweg gemacht hat. Der Virginia-Tabak braucht die Trocknung im Ofen, um seine gewünschte hellgelbe Farbe zu bekommen. Für die Bauern bedeutet das zusätzliche Kosten.

Die bringt auch der Klimawandel mit sich. Denn immer häufiger müssen die Tabakpflanzen im Sommer künstlich bewässert werden. "Wir Landwirte haben uns hier aber in einem Beregnungsverein zusammengeschlossen und durften Tiefbrunnen bohren", erklärt Koppert. "Um die Qualität stabil zu halten, müssen wir seit einigen Jahren beregnen, Das geht nicht mehr anders. Früher war das viel seltener der Fall."

Auch die Dokumentationspflichten sind gewachsen und verursachen Mehrkosten. Die Landwirte müssen etwa den Einsatz von Spritzmitteln gegen Krankheiten und Parasiten dokumentieren, die Wartezeiten einhalten und dafür sorgen, dass die maximalen Arbeitsstunden der Erntehelfer nicht überschritten werden. Den etwa 30 rumänischen Saisonarbeitern muss Koppert den Mindestlohn zahlen und ihnen Wohnraum zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist die Tabakernte handarbeitsintensiv: Alles in allem fallen beim Anbau durchschnittlich 500 Arbeitsstunden je Hektar an.