Von Stefan Kern

Oftersheim. Neujahrsempfang in der Oftersheimer Kurpfalzhalle. Normalerweise, sagte Bürgermeister Jens Geiß, tausche man sich in netter und lockerer Atmosphäre über die vergangenen und die kommenden zwölf Monate aus. Das war dann im Großen und Ganzen auch so. Doch zu Beginn seiner Rede wurde das Gemeindeoberhaupt ungewöhnlich deutlich, als es um Vandalismus und rücksichtlosem Verhalten im öffentlichen Raum ging. "Es scheint immer weniger en vogue zu sein, Sauberkeit oder Respekt vor fremdem Eigentum zu vermitteln", kritisierte er. Geiß nannte es ein Unding, was er derzeit rund um den Pausenhof der Friedrich-Ebert-Schule oder der Rollschuhbahn beobachten müsse.

Der Bürgermeister sieht auch den örtlichen Gemeinsinn zunehmend in Gefahr. Der Egoismus, der an dessen Stelle trete, sei "pures Gift". Die mutwilligen Zerstörungen an der Rollschuhbahn oder die andauernden erheblichen Aufräumarbeiten nach den nächtlichen Gelagen auf dem Hof der Ebert-Schule seien Parameter für eine zerfallende Gemeinschaft.

An der Schule führten die Störungen jüngst gar zu einer Unterschriftenaktion, an der sich über 500 Unterzeichner beteiligten. Mit der Aktion fordern Anwohner und Eltern, dass die Gemeinde aktiv werden und die Zustände beenden solle. Geiß gab zu bedenken, dass die Gemeinde nicht alles leisten könne. "Wegen einiger wenigen, die sich idiotisch verhalten, muss die Allgemeinheit Mittel aufwenden, die vielleicht an anderer Stelle besser angelegt wären. Das regt mich auf", wetterte der Verwaltungschef. Bei diesem Thema seien alle gefragt.

Hoch das Bein: Die Showtanzgruppe des TSV Oftersheim („Twirlings“) zeigte ihr Können.

Rücksicht, Achtung und Respekt seien schon seit jeher Schmiermittel für eine gut funktionierende Gemeinschaft. Nun beobachten zu müssen, dass diese Werte offenbar immer weniger wert seien, stimme ihn nachdenklich. "Das Wir ist immer stärker als das Ich", sagte Geiß. Die Gemeinde allein sei da machtlos. Für diese Worte erhielt der Bürgermeister viel Applaus.

Aber "dieses unschöne Phänomen" dürfe das Gesamtbild von der Gemeinde nicht trüben. Insgesamt sieht Jens Geiß Oftersheim auf einem guten Weg. Der Bau des gemeinsamen Rettungszentrums für die Freiwillige Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz sei im Zeitplan, der laufende Ausbau der Kinderbetreuung von der Krippe bis zur Schule werde angegangen, und auch bei der Integration der circa 200 Geflüchteten gehe es voran.

Einen langen Atem brauche es dagegen beim "Megathema Klimaschutz", das vor Ort bereits deutlich sichtbar werde. "Der Zustand unseres Waldes ist sehr bedenklich", betonte Geiß. "Der Wald, wie wir ihn kennen, ist wohl schon jetzt Geschichte." Was den Kampf gegen den Klimawandel angehe, empfahl Geiß, ein afrikanisches Sprichwort zu beherzigen: "Viele kleine Leute in vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern".

Als Symbol dafür bekam jeder Gast des Neujahrsempfangs eins von 1000 kleinen Säckchen in die Hand. Darin fanden sich ein kleiner Pflanztopf, etwas Pflanzsubstrat und Samen für einen Baum. Für jeden nur ein kleiner Baum, aus dem insgesamt fast ein kleines Wäldchen aus Robinien, dem Baum des Jahres 2020, entstehen könnte. Bei allen, die keinen Garten und nur Platz für ein kleines Bäumchen haben, springt der Oftersheimer Bauhof ein. Ein Anruf genügt, und das Bäumchen wird im Gemeindegebiet angepflanzt.