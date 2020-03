Bei der Auftaktveranstaltung in der Kurpfalzhalle wurde deutlich: Das hohe Verkehrsaufkommen in der Heidelberger Straße ist vielen Oftersheimern ein Dorn im Auge. Foto: len

Von Volker Knab

Oftersheim. "Verkehr ist in ihrer Gemeinde auf jeden Fall ein Thema", stellte die Moderatorin Swenja Dickmann bei der Auftaktveranstaltung zur Erarbeitung eines Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) am Mittwoch in Oftersheim fest. Doch bei der Bürgerversammlung in der Kurpfalzhalle traten noch ganz andere Probleme zutage.

Bei dem Gemeindeentwicklungskonzept werden langfristige Ziele entwickelt und überlegt, wie man diese umsetzen kann. Das kostet Geld. Um Fördermittel der Landesregierung zu bekommen, bedarf es konkreter Konzepte und Planung. Oftersheim war zuletzt Anfang des vergangenen Jahrzehnts in einem Landessanierungsprogramm, erklärte Bürgermeister Jens Geiß bei der Auftaktveranstaltung vor rund 60 Besuchern. Bei der Aufstellung des GEK sei es "der ganz bewusste Wunsch von Gemeinderat und Verwaltung, sich bei den ersten Schritten zurückzunehmen", so Geiß. Die gesetzten Ziele sollen bis zum Jahr 2035 verwirklicht werden.

Mögliche Themenfelder für dieses Konzept sind der Wohnraumbedarf, die Potenziale der Gemeinde, öffentliche Räume und Plätze, Umwelt, Klima, Bildung, Betreuung, Vereine, Gewerbe, Versorgung, Mobilität, Verkehr oder die zunehmend ältere Bevölkerung. Im September soll das Entwicklungskonzept samt Handlungsleitfaden fertig sein.

Bei der Auftaktveranstaltung in der Kurpfalzhalle wurde sehr gut sichtbar, wo sich die Oftersheimer in ihrem Ort eine Veränderung wünschen. Auf dem Boden lag ein 25 Quadratmeter großes Luftbild der Gemeinde. Die Bürger konnten dann mit grünen und roten Würfeln zeigen, was sie an ihrer Gemeinde besonders schätzen oder an welchen Stellen sie dringenden Handlungsbedarf sehen. Die roten Würfel markierten dabei die problematischen Stellen. Rund eine Stunde Zeit, hatten die Bürger dafür. Am Ende wurde deutlich: Ein besonders neuralgischer Punkt in Sachen Verkehr ist die Heidelberger Straße. Dort reihte sich ein roter Würfeln an den anderen.

Gaby Pietzschmann und Swenja Dickmann von der STEG Stadtentwicklung GmbH begleiten das Projekt. Ursprünglich sollten die Bürger die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung in den kommenden Wochen in einer ganztägigen Bürgerwerkstatt aufgreifen und weiterentwickeln. Dabei soll ein konkreter, an den Gemeinderat gerichteter Maßnahmenkatalog, aufgestellt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dieser Workshop aber erst einmal auf unbestimmte Zeit verschoben.

Bröckelnder Einzelhandel bereitet Einwohnern Sorge

Ein Blick auf die roten Würfel zeigte am Mittwochabend, dass sich die Oftersheimer an einigen Stellen eine Veränderung wünschen. Die Hauptkritikpunkte an der Heidelberger Straße: Lärmbelastung, Abgase und eine Ampel, die mehrmals täglich bei Rot überfahren wird. Die Bürger wünschten sich auch einen Radweg und eine Tempo-30-Zone. Für die Hardtwaldsiedlung und andere Bereiche am Ortsrand forderten einige einen Bürgerbus. Auch fehlende öffentliche Toiletten wurden mehrfach angemahnt, sowie eine bessere Nahverkehrsanbindung nach Heidelberg. Bei der Infrastruktur waren unter anderem die bröckelnde Gastronomie und der schwindende Einzelhandel ein Thema. "Wo ist die Ortsmitte oder wo das Herz der Gemeinde?", hatte jemand auf einen Würfel geschrieben.

Die Bürger sparten nicht mit Kritik, verteilt aber auch Lob. Grüne Würfel wurden verteilt für Bereiche wie das Vereinsleben, die Nähe zur Natur, den Park im Ortskern, ehrenamtliche Angebote, Erholung oder Sport. In ihren Zukunftsvisionen sprachen die Bürger über generationenübergreifendes Wohnen, bezahlbaren Wohnraum oder eine Begegnungsstätte. Auch eine ganzjährige Öffnung der Grillhütte sowie die Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete wurden ins Spiel gebracht.

Die Organisatoren nahmen alle Anregungen der Bürger aufgenommen. Mit den Ideen wird nun eine Dokumentation erstellt. Diese werde auch veröffentlicht, versicherte Bürgermeister Jens Geiß.