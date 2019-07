Von Volker Widdrat

Oftersheim. Dunkle Wolken zogen auf und es regnete in Strömen, als gestern Nachmittag der Spatenstich für den Neubau des Rettungszentrums der Freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes in Oftersheim über die Bühne ging. Bürgermeister Jens Geiß begrüßte auf dem Baufeld in der Eichendorffstraße neben Mitgliedern des Gemeinderats auch die Vertreter der an Planung und Bauausführung beteiligten Firmen. Feuerwehr-Kommandant Rüdiger Laser und DRK-Ortsvereinsvorsitzender Hans-Thomas Dilger waren mit stattlichen Abordnungen vor Ort.

"Wir haben schon einiges auf der planerischen Seite auf die Beine gestellt, jetzt geht es endlich an den Neubau", sagte Geiß. "Der alte Standort mit dem über 50 Jahre alten Feuerwehrgerätehaus entsprach nicht mehr den hohen Anforderungen. Was jetzt entsteht, ist mehr als fällig."

Vor drei Jahren war das Architekturbüro Lengfeld & Wilisch aus Darmstadt als Projektpartner ausgewählt worden. Die Bauleitung für die Realisierung hat das Büro Grüninger Muntermann Architekten aus Darmstadt übernommen. Die Planung der technischen Gebäudeausstattung erfolgt durch das Planungsbüro Schmitt & Partner aus Mauer.

Im September 2017 hatte der Gemeinderat die mehrheitliche Entscheidung für den Neubau getroffen. Im Frühsommer des vergangenen Jahres war der bestehende Bebauungsplan geändert, im September der Rückbau des Geh- und Radwegs sowie die Verlängerung der Stichstraße in Angriff genommen worden.

Im Mai war mit den Auftragsvergaben für den Neubau begonnen worden. Geiß erinnerte an frühere Überlegungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Schon 2004 hatte es eine Machbarkeitsstudie gegeben, die sich auf das Gelände der ehemaligen Schreinerei Wilhelm bezogen hatte. Das Areal musste dann aber für den Bau der mit dem Neubaugebiet Nord-West notwendig gewordenen Albert-Schweitzer-Kindertagesstätte genutzt werden.

Das nun zu bebauende Grundstück hat eine Größe von 4400 Quadratmetern. Die Bruttogrundfläche des Neubaus beträgt 2100 Quadratmeter. Das zweigeschossige Gebäudekonzept trennt die Bereiche der Feuerwehr und des DRK, ermöglicht aber auch eine gemeinsame Nutzung im Bereich der Schulungsräume im Obergeschoss.

Der Neubau mit Fahrzeughallen und Stellplätzen bekommt einen 14 Meter hohen Übungsturm für die Feuerwehr. "Es ist ein großer Meilenstein. und wir sind froh, dass das Rettungszentrum an dieser Stelle realisiert werden kann", richtete der Bürgermeister den Dank ganz besonders an Ortsbaumeister Ernst Meißner für die bisher geleistete und künftige Arbeit bei diesem Großprojekt.

Die Baukosten waren auf rund fünf Millionen Euro prognostiziert worden. Der Gemeinderat hatte einen Kostendeckel beschlossen, mit Ausstattung und Nebenkosten wird der Neubau nun wohl mit 6,5 Millionen Euro zu Buche schlagen. Er wünsche einen zeitlich problemlosen Ablauf und den beteiligten Firmen ein gutes Gelingen, meinte Jens Geiß abschließend: "Wir bekommen ein tolles neues Gebäude am Ortseingang." Architekt Mathias Lengfeld dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und die intensive Zusammenarbeit "in einem sehr engagierten Planungsprozess". Für die Hardtgemeinde entstehe ein schönes und funktionales Gebäude.