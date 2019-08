Von Rolf Kienle

Oftersheim. Manchmal kommt es anders als man denkt: Das Vorhaben, am Rand des Oftersheimer Walds neben dem Dünenklassenzimmer ein Biotop einzurichten, ist leider ins Stocken geraten. Denn die Fläche auf dem Gelände "Im Gänsloch" ist auch zwei Jahre nach dem Start des Projekts noch eine tote Brachfläche.

Das würde nicht weiter auffallen, hätte es an der gleichen Stelle nicht kurz davor noch üppig geblüht. Das kleine Areal zwischen den Tennisplätzen des TC Oftersheim und dem Waldrand war ein Paradies für Insekten. Und ein schöner Anblick noch dazu. Spaziergänger und Hundebesitzer, die dort ins Gespräch kommen, schütteln den Kopf über die Veränderung hin zur unwirtlichen Ödnis. Das Unverständnis ist groß: Alle Welt redet über verloren gegangene Räume für Bienen. Und in Oftersheim wird eine Blumenwiese buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Dass dort bunte Blumen wuchsen und es vor Insekten nur so wimmelte, war eine angenehme Spätfolge der früheren Kleingartenanlage, die an dieser Stelle stand. Die Freizeitgärtner hatten Mohn, Rittersporn, Lavendel, Margeriten und Sonnenblumen in ihren Kleingärten angebaut, die sich auch nach der Demontage der Schrebengartenhäuschen emsig vermehrten und für ein farbenprächtiges Bild sorgten. Die Krokusse schafften es sogar, sich in den Wald hinein zu vermehren, wo sie in diesem Frühjahr wieder prächtig blühten. Die Kleingartenanlage hatte man schon vor Längerem aufgegeben.

Vor zwei Jahren wuchsen auf der Wiese noch Lavendel und Mohn. Foto: Lenhardt

Vor zwei Jahren wurde schließlich die Humusschicht entfernt und durch eine Sandschicht ersetzt. "Wir haben das ganz bewusst abgetragen", unterstreicht der Oftersheimer Bürgermeister, Jens Geiß, der hinter der Aktion steht. Das Ziel der umfangreichen Erdarbeiten, die von der Gemeinde als "Ökokontomaßnahme" registriert wird: den "Pflege- und Entwicklungsplan Dünen" umsetzen. Die ehemalige Schrebergartenanlage soll also ein Teil der Dünenlandschaft werden.

Das Rathaus schreibt dazu: "Ein für Dünen typischer lichter bis halb offener Wald mit Kiefern und Eichen soll entwickelt werden, damit Sand- und Magerrasen entstehen können und die Heidevegetation sich entwickeln kann. In der Folge soll ein Lebensraum für die standorttypischen Tiere wie Ziegenmelker, Wiedehopf, Heidelerche und Kreiselwespe sowie für standorttypische Pflanzen wie Steppenwolfsmilch, Sand-Steinkraut und Sand-Strohblume entstehen." Der Haken an der Sache: Die Heidevegetation wächst einfach nicht. Manche Spaziergänger halten die Fläche für ein zu groß geratenes Hundeklo. Bürgermeister Geiß hingegen ist zuversichtlich, dass die typische Flora und Fauna irgendwann zum Zuge kommt. Es sei eine "einfache Vegetation", aber auch die hätte dann einiges für Insekten zu bieten, sagt er. Vorerst präsentiert die Fläche statt dem Magerrasen noch eine eher magere Landschaft und statt der erhofften Vielfalt ein eintöniges Bild.

Dass man die Zeichen der Zeit trotzdem erkannt und bereits erste Wildblumen gesät hat, wird beim Kreisverkehr vor dem Edeka-Markt deutlich - wenn auch in bescheidenem Umfang. Dort hat die Gemeinde statt der beliebten Kunstinstallation oder Rasen eine bunte Blumenwiese für Insekten angelegt, wie Bürgermeister Jens Geiß erklärt. Ob die sich mitten im Autoverkehr richtig wohl fühlen, bleibt unklar. Aber Wildblumen dürften besser sein als eine Kiesfläche.