Von Volker Knab

Oftersheim. Charlotte Back aus Oftersheim zählt zu den starken Nachwuchsspielerinnen im deutschen Golfsport. Am Sonntag errang sie bei der Deutschen Meisterschaft in der Altersklasse unter 18 den dritten Platz. Im vergangenen Jahr wurde sie ins Junior-Golf Team Deutschland berufen und gewann die Deutsche Meisterschaft U 16.

"Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Das war eine Woche, in der ich gut gespielt habe", erklärt die 17-Jährige nach dem Turnier gegenüber der RNZ. Besonders am zweiten Tag der Deutschen Jugendmeisterschaften in Altenhof bei Eckernförde spielte sie sehr gut und lag als Zweitplatzierte nur einen Punkt hinter der späteren Turniersiegerin Leonie Wulfers vom Hamburger Golf Club.

Während der Saison ist Back unter der Woche viel unterwegs und spielt auf Turnieren. Wenn sie zuhause in Oftersheim ist, trainiert sie auf der Anlage des Golf Clubs St. Leon Rot – ihr Heimatclub seit ihrem ersten Kontakt mit dem Golfsport in ganz jungen Jahren. Das Wochenende vor der Meisterschaft verbrachte die 17-Jährige im Kreis ihrer Familie und mit Freunden. Dabei tankte sie Kraft. "Ich bin wenig zu Hause. Wenn ich Zeit habe, versuche ich möglichst viel davon mit der Familie und Freunden zu verbringen", erzählt sie. Am Abend zuvor war Back von einem internationalen Turnier in München zurückgekehrt. Am nächsten Morgen hieß es für sie bereits wieder, vor 9 Uhr auf der Golfanlage zu stehen – wie immer.

Das Turnier in München, die "Dross & Schaffer Schäfflertanz International Open", hatte sie als Zweitplatzierte verlassen. Es lief aber nicht immer so gut in diesem Jahr für die 17-Jährige, etwa bei der Damen Einzel-Europameisterschaft in Turin. "Da habe ich den Cut verpasst", berichtet sie. Nach ihrem dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften blickt Charlotte Back nun zuversichtlich auf ihre erste Teilnahme bei einem Profiturnier. Aber dazu später mehr. Am Golfsport schätzt die 17-Jährige besonders, dass sich harte Arbeit später in gutem Spiel auszahle. "Du kannst dein Ziel erreichen, wenn du lange daran arbeitest", sagt sie. "Es kann zwar ein langer Weg sein, den ein Spieler gehen muss, um besser zu werden. Aber es geht. Das macht einfach Spaß." Ihre Leidenschaft fürs Golfen entdeckte die Oftersheimerin schon früh. Geweckt wurde sie bei einem Bambini-Mini-Training in St. Leon Rot. Es folgten weitere Mini-Trainings, dann das Training bei der Jugendabteilung des Clubs.

So richtig gut geworden sei sie aber erst im Rahmen des Jugendförderprogramms, meint die 17-Jährige. An dem durfte sie teilnehmen, nachdem sie es in den Landes- und ein Jahr später in den Junioren-Nationalkader geschafft hatte. "Dadurch hat sich mein Golf-Spiel schon sehr verbessert. Seither habe ich die Chance, ganz vorne mitzuspielen", sagt sie. Charlotte Back spielt in der 1. Damen Bundesliga, gehört zur Juniorinnen-Nationalmannschaft und strebt inzwischen eine Profikarriere an. Die Grundvoraussetzung dafür ist allerdings ein enormes Trainingsprogramm.

Um dieses mit ihrer schulischen Ausbildung in Einklang zu bringen, besucht Back das Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim, das ein Talentförderprogramm für Nachwuchssportlerinnen und -sportler bietet. "Wir sind viel unterwegs und haben ein hohes Trainingspensum. Deshalb gibt es diese Extra-Klasse", erzählt sie. Während der Schulzeit hat sie drei Tage Unterricht und fängt nach der Schule mit dem Training an. Ist kein Unterricht, beginnt das Training mit Golf spielen und Athletik um 9 Uhr. "Durchschnittlich kommen über 30 Stunden Training in der Woche zusammen", sagt die Jugendliche.

Charlotte Back kommt in die zwölfte Klasse, hat aber ein Jahr mehr bis zum Abitur, da sie einen G 9-Zug besucht. Nach dem Abitur möchte sie an einem College in den USA studieren, um weiter viel Golf spielen zu können und gleichzeitig ein Studium zu absolvieren. "Am besten natürlich mit einem Stipendium", erzählt sie. Aufgrund ihrer schulischen Leistungen und denen im Golfsport steht sie bereits mit einigen Universitäten in den USA in Kontakt.

Nach der dreitägigen Deutschen Meisterschaft der Jugend steht Back schon ab Donnerstag die nächste große Herausforderung bevor: Sie hat überraschend eine Wildcard, also eine Teilnahmeberechtigung, für die Ladies Flumserberg Open in der Schweiz erhalten. Das dreitägige Sportereignis gehört zu den LET-Access-Turnieren, eine professionelle Golftour für Frauen. Charlotte Back gehört zu einer Handvoll Amateurinnen, die sich dort im Wettbewerb mit den Profis messen dürfen. "Das ist meine erste Teilnahme an einem Profiturnier. Ich freue mich riesig drauf", sagt sie. Back erhofft sich durch die Teilnahme insbesondere eine bessere Einschätzung ihres sportlichen Stands als Amateurin gegenüber den Profi-Golfern. "Wie spielen die, und was kann ich bei meinem Spiel verbessern?", erklärt die 17-Jährige. Schließlich ist eine Karriere als Profisportlerin ja ihr großes Ziel.