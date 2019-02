Hockenheim. (hab) Die aktuelle Amtszeit von Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer (67) endet bekanntlich am 31. August wegen Erreichens der Altersgrenze. Nun steht auch der Termin für die Wahl des neuen Oberbürgermeisters fest: In seiner jüngsten Sitzung einigte sich der Gemeinderat auf den 7. Juli. Ganz leicht war es nicht gewesen, diesen Termin zu finden. Denn für die Wahl gelten einige Auflagen. So muss der neue Rathauschef frühestens drei Monate und spätestens vier Wochen vor Freiwerden der Stelle gewählt werden. Eine weitere Einschränkung: Die Wahl soll nicht in den Schulferien liegen - allerdings fallen die Pfingstferien genau in diesen Zeitraum.

Um gewählt zu werden, muss einer der Kandidaten mindestens 50 Prozent der Stimmen auf sich versammeln. Falls nicht, gibt es eine Neuwahl, bei der dann die einfache Mehrheit ausreicht. Als eventueller Neuwahl-Termin wurde der 21. Juli festgelegt. Die Bewerbungsfrist für die OB-Wahl beginnt am 26. April - dem Tag der Ausschreibung der Stelle - und endet am 10. Juni, 18 Uhr. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung erfolgt dann am 24. Juni in der Stadthalle Hockenheim. Im Falle einer Neuwahl wird es jedoch keine weitere Kandidatenvorstellung geben. Der Gemeinderat beschloss auch eine erneute Einreichungsfrist für Bewerber zur Neuwahl.

Zudem winkte das Gremium einstimmig die Bildung zweier Gemeindewahlausschüsse durch: einen für die Kommunalwahl am 26. Mai und einen für die OB-Wahl am 7. Juli. Weil er nicht mehr zur OB-Wahl antritt, kann Dieter Gummer in beiden Ausschüssen als Vorsitzender agieren.