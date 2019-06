Jörg Söhner (Mitte, im karierten Hemd) ist Studienrat für Physik, Maschinenbau und Fertigungstechnik. In der Karlsruher Straße verteilte er Flyer an potenzielle Wähler. Foto: Lenhardt

Von Volker Widdrat

Hockenheim. Es ist Samstagvormittag, und die Stadt steckt im Ed-Sheeran-Fieber. Unzählige Fans strömen durch die Karlsruher Straße in Richtung Motodrom, wo der englische Sänger an diesem Wochenende zwei Konzerte gibt. "Die Hockenheimer stehen zu ihrem Ring, der gehört zu uns wie der Eiffelturm zu Paris", meint Jörg Söhner. Der 46-jährige Kandidat für die Oberbürgermeister-Wahl am 7. Juli hat seinen Info-Stand in der Karlsruher aufgebaut. "Aus Hockenheim - für Hockenheim" steht auf dem großen Transparent hinter ihm.

Der Hockenheimring habe die "Rennstadt" weltweit bekannt gemacht, sei aber lange "nicht richtig vermarktet worden", so Söhner. Der Studienrat für Physik, Maschinenbau und Fertigungstechnik an der Carl-Benz-Schule Mannheim formuliert klar und verständlich seine Ziele, ohne oberlehrerhaft zu wirken.

Er will die strategische Neuausrichtung der "Rennstadt Hockenheim" zur "Mobilitätsstadt Hockenheim". Mobilität sei allerdings in einem umfassenden Kontext zu verstehen. "Sondern als Grundbedürfnis unserer Gesellschaft, das wir nachhaltig gestalten müssen. Das gilt nicht nur das Auto, sondern auch dafür, lange gesund und mobil zu bleiben." Söhner geht auf die andere Straßenseite. Er hat ein paar Bekannte entdeckt. Das Gespräch kommt auf die Belebung der Innenstadt durch eine aktive Wirtschaftsförderung für Einzelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe. "Wir müssen die Vorteile unserer Stadt betonen, uns von anderen abheben", sagt Söhner. "Wer Qualität bietet, hält sich. Dann sind die Leute auch bereit, dort einzukaufen."

Er habe sich schon eine ganze Weile mit dem Gedanken getragen, in seiner Heimatstadt zu kandidieren, meint der promovierte Ingenieur. Zu Weihnachten sei es dann klar gewesen. Immer wieder betont er seine Heimatverbundenheit. "Ich bin Hockenheimer", bekräftigt er. "Schade, dass sich unsere Stadt Schritt für Schritt nach hinten entwickelt hat." Der Gemeinderat müsse wieder zu einer Einheit werden. Dazu brauche es einen Manager im Rathaus. "Man muss mehr unternehmerisch denken, nicht nur verwalten", sagt der 46-Jährige.

Hunderte Ed-Sheeran-Fans ziehen vorbei. Schon ist Söhner wieder beim Thema. Alle Einwohner profitierten vom Hockenheimring, "ohne das Motodrom wären wir nur ein Dorf zwischen Spargel und Tabak". Es schade nichts, wenn Hockenheim ein neues Image bekomme. Er habe "richtig Bock" auf Wahlkampf, sagt Söhne. Ein "positiver Stress", den er gern auf sich nehme. Vor Mitternacht komme er nie ins Bett, morgens um sechs müsse er wieder raus. Für die Zeit bis zur Wahl habe er nur fünf Tage frei bekommen von seinem Dienstherrn.

"Dr. Jörg Söhner - und Hockenheim wird schöner" steht auf Flyer und Plakat. Er habe sich lange überlegt, ob er diesen Slogan nehmen soll. Freunde hätten den Reim für gut befunden. Ein Mann kommt mit dem Auto angefahren und geht flott auf Söhner zu. "Meine Frau und ich werden Sie auf jeden Fall wählen", ruft er. Die Vorschläge auf Söhners Website hätten ihm gut gefallen, sagt Hans-Peter Wolter, der seit 2007 in Hockenheim wohnt. "Uns geht es gut, deshalb bekommen Sie unsere Stimmen. Wir wollen keinen ideologischen Spinner haben und die Majorität des Durchschnitts bringt niemanden weiter",sagt der 69-Jährige. Das Lob geht Söhner runter wie Öl. Er bedankt sich, wirkt fast ein bisschen verlegen. Dann greift er sich ein paar Flyer und wendet sich anderen potenziellen Wählern zu.

