Von Peter Wiest

Nußloch/Paris/Heidelberg. Ja, es ist leider wirklich so: Kinder, die auch nur ein bisschen anders sind als die anderen, werden gemobbt. Und zwar auch und gerade von anderen Kindern. Meist aufgrund ihres Aussehens; oft wegen ihrer Herkunft, nicht selten auch wegen ihrer Einstellung zu bestimmten Dingen oder Verhältnissen. Es ist eine Erfahrung, die Jungen und Mädchen immer wieder machen müssen: In der Schule, nicht selten auch bereits im Kindergarten oder auch generell in ihrem persönlichen Umfeld.

Dass dies so ist, hat Stephan Valentin bei seiner Arbeit immer wieder festgestellt. Deshalb hat er jetzt den Versuch gestartet, dies auf seine ganz eigene Art zu ändern – oder zumindest verstärkt darauf aufmerksam zu machen.

"Jedes Kind hat das Recht, sich selbst zu sein. Und Kinder sollten eine Möglichkeit haben, dies zu erkennen und sich Zeit zu lassen, sich entsprechend zu entwickeln", sagt der aus Nußloch stammende und mittlerweile überwiegend in Paris lebende Kinderpsychologe und Autor zahlreicher Elternratgeber, Romane und diverser Kinderbücher. Jungen und Mädchen müsse auf deren eigene Art gezeigt werden, dass sie auch anders sein dürfen, so Valentin.

Und genau das thematisiert er mit seinem neuen Kinderalbum, das jetzt unter dem Titel "Ich bin kein Schaf" im Heidelberger Pfefferkorn-Verlag erschienen ist: Ein von der freien Grafikerin Denitza Mineva mit wunderhübschen Bildern illustriertes amüsantes Memorandum daran, dass selbst Schafe nicht immer alles so machen müssen wie der Rest der Herde.

Stephan Valentins Bücher faszinieren seit Langem die Kinder dieser Welt und oft auch deren Eltern: Im heimischen Deutschland und in seiner Wahlheimat Frankreich sowieso; darüber hinaus aber auch in zahlreichen Ländern, die er in den zurückliegenden Jahren besucht und dabei an Schulen gearbeitet hat.

Seine Veröffentlichungen sind gefragt; darüber hinaus war er in den zurückliegenden Jahren ein gern gesehener Gast in deutschen Schulen etwa in St. Petersburg, Bukarest, Den Haag, auf La Réunion, den Seychellen, auf Mauritius oder sogar in Teheran. Dort hielt er Vorträge nicht nur für Kinder, sondern in erster Linie für Lehrer und Eltern, und war und ist auch weiterhin unterwegs als Sprachbeauftragter der deutschen Regierung.

Der heute 54-jährige, gebürtige Heidelberger ist in Nußloch aufgewachsen und absolvierte nach dem Abitur am Englischen Institut zunächst ein Schauspielstudium in Paris; danach studierte er Psychologie und promovierte. In Paris arbeitete er einige Zeit als Kinderpsychologe; danach war er unter anderem an der Elfenbeinküste sowie in einem Armenhaus in Indien als Psychologe tätig.

Seine schriftstellerische Tätigkeit war von Anfang an von Erfolg gekrönt. Bereits 1999 erhielt Valentin als erster Mann den Bettina-von-Arnim-Literaturpreis für seine Kurzgeschichtensammlung "Der Taubenturm"; kaum weniger positive Resonanz fand sein Debüt-Roman "Der Ameisenfeind", ein Epos um Kindergewalt. Danach veröffentlichte er zahlreiche Sachbücher, mit denen er nach eigenem Bekunden Kindern, aber auch deren Eltern Hilfestellung geben wollte und will. Themen sind dabei immer wieder auch Kinderängste, wobei er sich aktuell derzeit nach eigener Aussage auch auseinandersetzt mit den oft zu Depressionen führenden Auswirkungen, die die Corona-Pandemie, der damit verbundene Lockdown und die soziale Isolation gerade auch auf Kinder haben.

"Ich bin kein Schaf" entstand nach Stephan Valentins Darstellung, nachdem er gehört hatte, dass die kleine Tochter der amerikanischen Popsängerin Pink in der Schule wegen ihres Aussehens gemobbt worden sei. Das Album gibt es in deutscher und französischer Sprache; demnächst wird es zudem auch in einer italienischen Ausgabe erscheinen.

Mit den Themen Kinderängste und Grenzen, die man Kindern setzen beziehungsweise nichts setzen sollte, hat sich der Autor zudem in seinem neuen Buch "Je veux" ("Ich will") beschäftigt, das bereits in Frankreich erschienen ist und wahrscheinlich auch ins Deutsche übersetzt werden soll.

Eine Auswahl seiner Bücher wird er nach eigenem Bekunden im kommenden November auch auf der Buchmesse in Colmar im Elsass vorstellen.