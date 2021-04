Von Sabine Hebbelmann

Neckargemünd/Mannheim. Elena Heller arbeitete als Produktmanagerin im Bereich Erneuerbare Energien, als es in ihrer Familie einen Pflegefall gab. Die Arbeitsbedingungen in der Pflege sind bekanntlich nicht die besten – dennoch war sie überrascht zu erleben, wie sehr Pflegekräfte im Arbeitsalltag auf sich gestellt sind und wie aufwendig sich die Kommunikation mit beteiligten Akteuren gestaltet. Hier sah sie Potenzial und gründete vor eineinhalb Jahren zusammen mit ihrem damaligen Kollegen, Michele Gianella-Borradori, im Kreativwirtschaftszentrum C-Hub in Mannheim das Start-up nooa GmbH.

"Sechs Monate haben wir bei Pflegediensten hospitiert, sind um 5 Uhr aufgestanden und waren mit den Pflegekräften unterwegs", berichtet der 32-Jährige. Dabei kommt Gianella-Borradori aus einer ganz anderen Welt. Mit einem Doppelabschluss Banken/Finanzen und Strategisches Management hatte er zunächst im Investmentbanking bei Goldman Sachs in London und Sydney gearbeitet.

Bildung, Energie und Gesundheit, das sind die drei großen Zukunftsthemen, ist er sich sicher, und so zog es ihn zur Sonnen GmbH, wo er Elena Heller kennenlernte. In der Energiewirtschaft arbeiten viele Menschen und es gibt genug Nachwuchskräfte, bemerkt er. "Mit der Pflege widmen wir uns jetzt einem global bedeutsamen Thema, um das sich nicht so viele kümmern."

Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes bandagiert die Beine eines alten Mannes. Foto: dpa

Heller, die aus Neckargemünd stammt, spricht von einer "hautnahen Erfahrung". Die 30-Jährige erlebte, mit wie viel Herzblut viele Pflegekräfte bei der Sache sind, und wie wichtig ihre Arbeit ist. Aber auch, wie stark sie als Einzelkämpfer für sich allein arbeiten und wie die Kommunikation mit Kollegen und Angehörigen teils mühsam und auf ganz unterschiedliche Weise erfolgt: per Telefon, Post-it, Fax oder einfach dadurch, dass sie Dinge im Kopf behalten. Das Interesse an Verbesserung war jedenfalls groß, und mit dem Feedback der ersten Kunden haben die jungen Gründer eine Plattform entwickelt, die Pflegediensten die Organisation und Kommunikation erleichtern soll.

Pflegedienste bilden in der Regel lokale Netzwerke mit Ärzten, Apotheken, Therapeuten, Sanitätshäusern und anderen Akteuren. Heller beobachtet, dass zur Organisation und Kommunikation oft digitale Lösungen zum Einsatz kommen, die weder nutzerfreundlich noch auf der Höhe der Zeit sind. "Da bekommen Pflegedienste Updates per CD geschickt", wundert sie sich.

"Organisieren Sie Ihren Pflegealltag und kommunizieren Sie schnell und sicher mit Ihrem Team und Ihrem Netzwerk", heißt es auf der Seite. Heller und Gianella-Borradori gewähren per Video-Schalte einen Einblick in das Tool, dessen genauere Beschreibung aus Wettbewerbsgründen bisher noch nicht online ist.

Interessierte können sich per E-Mail anmelden, bekommen einen Termin für eine unverbindliche Einführung und können ein Konto aufsetzen. "Die Nutzer sind ganz überrascht, wenn sie schon nach 15 Minuten ihr Netzwerk einladen können, das ist eine außergewöhnliche Erfahrung", so Heller. Genutzt werden kann die "nooa Plattform" auch mobil über das Smartphone.

Auf der Plattform finden sich digitale "Pinnwände", die jede Organisation für sich und ihr Netzwerk nutzen und individuell gestalten kann. Mit der "Zettelwirtschaft" lassen sich Aufgaben notieren oder anderen zuweisen. Und mithilfe der "digitalen Übergabe" können Pflegekräfte sich manchen Weg sparen, denn bisher schreiben sie ihre Bemerkungen meist in ein Übergabe-Buch. Die nächste Schicht muss dann erst zum Lesen ins Büro fahren.

Die interne Kommunikation funktioniert ähnlich wie bei einem Messenger-Dienst. "Das kommt uns vertraut vor", sei die Rückmeldung der Pflegekräfte. Der Vorteil: Man kann sich ausloggen, wenn Feierabend ist, und muss nicht ständig verfügbar sein. Schließlich gilt Burnout in der Pflege als häufiges Phänomen.

"Die ganze Verantwortung lastet auf ihren Schultern", sagt Heller und berichtet, dass es seit Beginn der Pandemie zwölf Corona-Verordnungen gab, die die Pflege betroffen haben und kurzfristig umzusetzen waren. Anders als bei verbreiteten Messenger-Diensten seien die Nutzer nicht gezwungen, ihre Daten preiszugeben. "Datenschutz ist uns extrem wichtig", betont Gianella-Borradori und bezeichnet ihn als Grundlage der Digitalisierung und "Fundament, auf das wir aufbauen".

Er berichtet, dass zu den ersten Kunden auch Ärzte gehören, die ihre Praxiskommunikation auf der Plattform aufbauen wollen. Die Kosten für die Pflegedienste, die oft am Rande der Profitabilität arbeiten, seien überschaubar – während der Corona-Krise gibt es zudem ein besonderes Angebot. Auch können sich Nutzer jederzeit mit einmonatiger Frist abmelden. "Wir wollen niemanden binden", versichert Heller.

Das Start-up besteht bisher aus acht Mitarbeitenden, weitere werden gesucht. Geplant ist, die Plattform mehrsprachig aufzusetzen mit dem Ziel, dass sie weltweit nutzbar ist.