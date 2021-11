Von Carsten Blaue

Heidelberg/Neustadt. Für Laien mag die Baustelle auf der A65 zwischen Haßloch und Neustadt in Fahrtrichtung Karlsruhe aussehen, wie jede andere auch. Für die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes ist diese rund viereinhalb Kilometer lange Fahrbahnsanierung aber alles andere als gewöhnlich. Denn die Bauprozesse – von der Asphaltherstellung bis zum Einbau auf der Autobahn – sind hier komplett digitalisiert und vernetzt.

Die Methode heißt "Qualitätsstraßenbau Autobahn Asphalt 4.0" (QAA 4.0) und wird auf der A65 als Pilotprojekt getestet, das die Heidelberger Außenstelle der Niederlassung Südwest umsetzt. Nach Abschluss der Maßnahme, voraussichtlich im Dezember, wird die Autobahn GmbH die Ergebnisse auswerten und intern diskutieren. Es ist aber durchaus das Ziel, dass QAA 4.0 die bisherigen Verfahren ablöst.

Die Bundesgesellschaft hat nämlich die Absicht, das neue Modell zu etablieren, um auf den Baustellen effizienter, wirtschaftlicher und auch nachhaltiger zu werden. Das alles verspricht QAA 4.0. Die digitale Methode kann die Abläufe auf einer Baustelle verbessern – und damit letztlich auch die Qualität des Asphalts. Denn weil dieser ohne zeitliche Unterbrechungen, also auch ohne "Nähte", eingebaut wird, ist er nicht mehr so anfällig für Schäden – vor allem durch eindringendes Wasser.

Die Baustelle befindet sich zwischen Haßloch und Neustadt an der Weinstraße. Foto: vaf

So hält der Asphalt folglich länger. Und deshalb erwartet die Autobahn GmbH geringere Erhaltungskosten und am Ende weniger Baustellen, was wiederum die Verkehrsteilnehmer schont und auch die Umwelt. So die Theorie. Wie QAA 4.0 in der Praxis funktioniert, erläuterte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest der RNZ auf Nachfrage im Detail.

Alleine in der vergangenen Woche wurden auf der A65 rund 15.600 Tonnen Asphalt als Trag-, Binder- und Deckschicht eingebaut. Dafür waren 580 Lkw-Touren vom Mischwerk zur Baustelle nötig. Über die eingesetzten digitalen Werkzeuge und eine Cloud sind alle Fahrzeuge miteinander vernetzt. So kann etwa jeder Lkw-Fahrer die Position der anderen Lastwagen einsehen.

Der Asphaltfertiger sieht, wann mit der Ankunft der nächsten Ladung zu rechnen ist und passt seine Geschwindigkeit bei Verzögerungen an, um einen unterbrechungsfreien Einbau zu gewährleisten. Jede Walze wird zudem mit GPS getrackt. Die Anzahl der Überfahrten wird in Echtzeit angezeigt und auf der Fahrbahn nach einem Farbsystem markiert. So kann jeder Walzenfahrer sehen, an welchen Stellen noch verdichtet werden muss und wo die Einbauqualität schon optimal ist.

Die Daten der Sattelschlepper zu ihrer Beladung, der Verladetemperatur des Asphalts am Mischwerk, ihrer aktuellen GPS-Position und voraussichtlichen Ankunftszeit an der Baustelle laufen in einem Planungs- und Steuerungssystem zusammen. Hier gehen zudem die Daten des Asphaltfertigers ein – etwa die Einbaugeschwindigkeit und Einbautemperatur des Belags sowie eine Soll/Ist-Übersicht zum Asphalteinbau.

Das digitale System heißt "BPO Asphalt" und ist schon im Vorfeld ein zentrales Planungsinstrument. Während der Bauphase wird es von der Bauleitung als Controlling-Instrument eingesetzt, und am Ende liefert es alle Daten, die für die Auswertung nötig sind.

Klingt komplex. Einer Schulung der Arbeitenden habe es aber nicht bedurft, so die Sprecherin. Detaillierte Einweisungen im Vorfeld hätten genügt. Außerdem war die Expertise in Sachen Software-Anforderungen an die digitale Baustelle schon umfangreich. Denn QAA 4.0 ist quasi eine Weiterentwicklung.

Einbau ohne Verzögerungen

In ihren Grundzügen sei die Methode vor etwa fünf Jahren beim Baden-Württemberger Verkehrsministerium für den Einsatz auf Bundes- und Landesstraßen entwickelt worden, so die Autobahn-Sprecherin. Dort heißt das Verfahren dann "Qualitätsstraßenbau 4.0" (QSBW 4.0).

In diesem Jahr sollte es an der Bergstraße zwischen Hemsbach und der hessischen Landesgrenze eingesetzt werden, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage bestätigte. Doch die geplante Umleitungsstrecke war wegen einer anderen Baumaßnahme nicht uneingeschränkt verfügbar. Also wurde die Sache auf nächstes Jahr verschoben.

Die seinerzeit in die Entwicklung von QSBW 4.0 involvierten Personen seien heute bei der Autobahn GmbH tätig, so die Sprecherin, und hätten die Methode für Anforderungen des Autobahn-Straßenbaus optimiert.

Was QAA 4.0 auf der A 65 letztlich bringt, welche Mengen und Kosten eingespart werden, muss die Auswertung zeigen. Man habe ja noch keine Erfahrungen, sagte die Sprecherin. Sie vermutete aber, dass der wirtschaftliche Vorteil und die Zeitersparnis "am Ende gut zu erkennen" sein werden.

Zumal bei der herkömmlichen Baustellenabwicklung die schnelle Reaktion auf Unvorhergesehenes wie etwa Lieferverzögerungen viel schwieriger sei. Außerdem läuft das Controlling hier eher konventionell ab, also durch Probeentnahmen, Sichtprüfungen und Temperaturmessgeräte. Das scheint anfälliger für Fehler zu sein als die neue Methode, die sich vielleicht nicht eins zu eins auf die Sanierung von Betonfahrbahnen auf Autobahnen übertragen lässt (derzeit läuft ja die Erneuerung auf der A 5 zwischen Weinheim und Ladenburg).

Doch auch hier seien Optimierungen der Prozesse denkbar, und erste Versuche seien auch schon angestoßen worden, sagte die Sprecherin der Autobahn GmbH, deren Niederlassung Südwest unter anderem für die Planung, den Bau, Betrieb und Erhalt von 1500 Autobahnkilometern in Baden-Württemberg sowie Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz zuständig ist.

Ein großer Unterschied zwischen Beton- und Asphalterneuerungen sei aber, dass der Betonfertiger beim Einbau direkt von einer mobilen Mischanlage auf der Baustelle bedient wird. Auch falle die Verdichtung mit Walzen weg. So gebe es weniger Faktoren, die den Ablauf der Baustelle von außen beeinflussen.