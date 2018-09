Neulußheim. (sbl) Nachdem die Deutsche Bahn AG vergangene Woche mitteilte, dass sich die Bauarbeiten am Bahnhof Neulußheim voraussichtlich bis März 2019 verzögern, hat eine Sprecherin des Unternehmens erneut Stellung bezogen. Ursprünglich hatte der Leiter Regionalbereich Südwest, Michael Groh, offenbart, dass zahlreiche Baumaßnahmen um verschiedene Sperrzeiten der Gleise konkurrieren. In Neulußheim konnte die dreimonatige Sperrzeit der Gleise von Oktober bis Dezember 2017 nicht für die geplante Montage des Aufzugs auf dem Mittelsteig genutzt werden, weil andere Arbeitsschritte länger dauerten, als angenommen. Da Groh vergangene Woche die schwierige Situation mit Sperrzeiten auch auf anderen Gleisen darlegte, entstand der Eindruck, dass die Bahn sich aktuell mit zu vielen Baustellen beschäftigt.

Tatsächlich werden im Rahmen der zweiten Ausbaustufe S-Bahn Rhein-Neckar 90 Stationen ausgebaut, teilte die Sprecherin mit. Um diese Bauprojekte zu strukturieren, gebe es eine zentrale Koordinierungsstelle innerhalb des Unternehmens. Zu der unbefriedigenden Situation in Neulußheim äußerte sich die Sprecherin nur wie folgt: "Mit den Maßnahmen auf dem Streckenabschnitt Mannheim-Karlsruhe liegen wir im Transeuropäischen Netz der Eisenbahnen. Die Anmeldungen der einzelnen Baustellen erfolgt zum Teil drei Jahre vor Baubeginn." Zum Vorwurf, die Bahn habe die Masse an Baustellen schlecht gemanagt, also unterschätzt, äußerte sich die Sprecherin nicht, sondern verwies auf die Koordinierungsstelle.

Die Bahn baut auf beiden Seiten des Rheins

Diese habe den regionalen Verkehr im Blick, schaue aber auch auf nationalen und internationalen Verkehr. Im Rahmen der zweiten Ausbaustufe seien auf dem Streckenabschnitt Mannheim-Karlsruhe Arbeiten an folgenden Stationen geplant: Wiesental, Waghäusel, Neulußheim, Hockenheim, Oftersheim, Schwetzingen und Mannheim-Rheinau. Trotz der vielen Maßnahmen dient die Strecke als Ausweichstrecke für den Streckenabschnitt Karlsruhe-Pforzheim. Hinzu kommen Teilprojekte auf den Strecken Ludwigshafen-Mainz, Mannheim-Darmstadt und Mannheim-Biblis-Groß-Rohrheim. Außerdem werden die Bahnsteige entlang der Strecke Heidelberg-Bruchsal verlängert, die Station Stettfeld-Weiher neu gebaut. Auf der anderen Rheinseite betreffen die Maßnahmen Haltestellen zwischen Homburg-Zweibrücken. Die Station Speyer Süd wird neu gebaut. Die Strecke Ludwigshafen Hauptbahnhof-BASF Nord wird elektrifiziert, die Stationen ebenfalls ausgebaut.

Michael Groh hatte in seinem Schreiben an den Grünen-Bundestagsabgeordneten Danyal Bayaz vergangene Woche bereits beteuert, dass es wegen der Gesamtsituation schwierig sei, mit den wenigen verfügbaren Sperrzeiten zu haushalten. Dass die Verzögerung in Neulußheim nun auf die Gemeindekasse ausschlägt, wollte Kämmerer Andreas Emmerich nicht bestätigen.

Vonseiten der Bahn heißt es zu möglichen Unkosten: "Das ursprüngliche Ende war für März 2018 vorgesehen mit der Inbetriebnahme des Aufzugs auf dem Mittelbahnsteig. Leider lag das Angebot für die Baumaßnahme erheblich über dem Plan. Diese Tendenz stellen in der vergangenen Zeit auch unsere kommunalen Partner fest. Die Mehrkosten durch die verspätete Inbetriebnahme halten sich im Rahmen, da die Preise für die Leistungen bereits vertraglich fixiert sind." Emmerich hatte gegenüber der RNZ bereits geäußert, dass er weitere Unkosten nicht ausschließe.