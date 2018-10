Neulußheim. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es am Neulußheimer Bahnhof am Montagabend. Ein 56-Jähriger war in seinem roten Porsche auf der Landesstraße L546 von Reilingen nach Neulußheim unterwegs. Gegen 17.30 Uhr erlitt er in Höhe des Bahnhofs laut Polizei plötzlich einen medizinischen Notfall. Auf gerader Strecke kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, streifte die Leitplanken und blieb dann stehen.

Zeugen bargen den bewusstlosen Fahrer aus dem Porsche und reanimierten ihn bis die Rettungskräfte eintrafen. Unter notärztlicher Begleitung wurde der 56-Jährige in eine Klinik eingeliefert, wo er noch am gleichen Abend an den Folgen des medizinischen Notfalls verstarb.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Mannheim unter der 0621/174-4045 zu melden.