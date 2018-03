Von Sebastian Blum

Altlußheim. Als Uwe Grempels auf die Bühne kam, wirkte er fast stoisch. Viele Lob- und Grußworte, Körbe symbolträchtiger Geschenke, Naschereien und Blumensträuße hatte er zuvor zwei Stunden lang dankend entgegengenommen. Er hörte aufmerksam zu, schüttelte die Hände der Redner, dankte ihnen stets höflich, lächelte. Doch auch zwei Monate nach seinem überraschenden Wahlsieg gegen Hartmut Beck begegnet er dem Amt des Bürgermeisters von Altlußheim mit großem Respekt.

Beifall brandete auf in der Rheinfrankenhalle, als Uwe Grempels die Amtskette um den Hals gelegt bekam. Anschließend herrschte über eine Minute lang Stille. Bis der neue Bürgermeister schließlich fragte: "Herr Blaschke, dürfen wir wieder runter?" Grempels’ Verunsicherung wirkte sympathisch, das Publikum applaudierte. Etwa 500 Gäste waren in die Halle gekommen. Im Foyer reichte die Schlange bis zur Eingangstür, drinnen wartete Bürgermeister-Stellvertreter Friedbert Blaschke und schüttelte als "Zeremonienmeister" bei der Amtseinführung viele Hände.

Normalerweise gehen in der Rheinfrankenhalle Sportturniere und Fastnachtsveranstaltungen über die Bühne. Die Bürgermeistervereidigung ist zugleich eine öffentliche Gemeinderatssitzung und wurde schon aus Platzgründen vom Rathaus dorthin verlegt. Blaschke leitete die Sitzung pflichtgemäß - mitunter kollidierte der feierlich geschmückte Saal mit dem zähen Beamtendeutsch einer Verwaltungsvorlage. Einer, der das aufzulockern wusste, war Erik Seidel, Grempels Amtskollege aus Sachsen-Anhalt. Er hatte bei seiner Gratulation auf der Bühne sichtlich Spaß. Der Bürgermeister der Altlußheimer Partnergemeinde Gersdorf war selbst erst im Dezember vergangen Jahres vereidigt worden.

Für die Gäste waren vor allem seine Geschenke ein Lacher. Er brachte Bier mit, sechs Flaschen Gersdorfer "Glück Auf". Er hatte aber auch einen guten Rat an den Kollegen. "Vergessen Sie nie den Weg von unten nach oben", mahnte Seidel. Grempels, Personalrat, Gewerkschafter und langjähriger Altlußheimer Gemeinderat, nahm den Ball auf und versprach, er wolle sich immer an Seidels Worte erinnern. "Liebe Bürger, sollte ich die Bodenhaftung verlieren, ziehen Sie mich bitte wieder runter."

Mit fast 15 Prozent Vorsprung war der ehemalige Sozialarbeiter Grempels am 7. Januar zum neuen Verwaltungschef Altlußheims gewählt worden. Überraschend wie deutlich triumphierte er gegen den Amtsinhaber Hartmut Beck. Überraschend schon deshalb, weil sich der Bürgermeister keine offensichtlichen Patzer erlaubt hatte, investiert und Sanierungen vorantrieb.

Die Gemeinde steht wirtschaftlich ordentlich da, sie wächst, die Schulden wurden abgebaut. Trotzdem musste Beck den Chefsessel räumen. Grempels lobt seinen Vorgänger dafür, die Geschicke der Gemeinde "maßgeblich geprägt" zu haben, von ihm könne er "noch etwas lernen".

Der Dialog mit Bürgern steht ganz oben auf seiner Agenda, kündigte der neue Mann an der Verwaltungsspitze an. Und er versprach, trotz seiner Mitgliedschaft in der SPD die Sozialdemokraten im Gemeinderat nicht zu bevorzugen. Zudem will Grempels sich um die Auswirkungen der Sanierung der Salierbrücke bei Speyer kümmern. Viel mehr Inhaltliches ließ er bei der Amtseinführung nicht durchsickern.