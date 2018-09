Von Harald Berlinghof

Rhein-Neckar. Optisch haben sie etwas von einer Raupe, die neuen S-Bahn-Züge, die ab Dezember 2020 auf den Strecken der 2. Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar verkehren sollen. Ihr windschnittig ausgeformter Kopf besitzt unter den "Bösen-Blick-Scheinwerfern" einen dunklen Schlund.

Naja, sie sollen ja auch Kilometer fressen. Ansonsten ist der Mireo-Siemens-Zug überwiegend weiß mit gelben Türen auf anthrazitfarbenen Grund und einem fahrzeughohen S-Bahn-Symbol auf der Seite. Klein und unscheinbar tauchen der baden-württembergische Löwe an der Seite des Zuges auf und ein Hinweis auf den Rheinland-Pfalz-Takt.

All das konnte beim Pressetermin am Dienstag im Ludwigshafener Bahn-Betriebswerk/S-Bahn-Werkstatt (noch) nicht "in echt" gezeigt werden. Es brauste keine S-Bahn vorbei, obwohl der Hersteller betonte, dass man "vor der Zeit" liege. Die ersten Auslieferungen für die S-Bahn Rhein-Neckar sollen im März 2020 zu Testfahrten erfolgen.

Zum Fahrplanwechsel 2020 werden die Bahnen dann im Regelbetrieb eingesetzt. Statt des Originals gab es gestern ein Foto zu sehen, wie der Zug einmal aussehen soll - das die Beteiligten aus einem Puzzle zusammenbauten.

Die neuen Siemens-Züge heißen Mireo, was vom lateinischen mirare (wünschen) abgeleitet wird. Ob die Züge tatsächlich alle Wünsche der Kunden und der Betreiber wahr werden lassen oder ob noch welche offen bleiben, wird sich erst zeigen, wenn die Triebwagen im Regelbetrieb ab 2020 auf den Strecken der S-Bahn Rhein-Neckar unterwegs sind.

Sie sollen auf den Linien S 5 (Mannheim-Bad Rappenau), S 6 (Mannheim-Mainz), S 8 (Mannheim-Karlsruhe), S 9 (Mannheim-Biblis) und dem Murgtäler Radexpress (Mannheim-Baiersbronn) eingesetzt werden.

Hintergrund > Daten und Fakten: Die sogenannten Aufgabenträger im Schienenpersonen-Nahverkehr der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen haben gemeinsam mit der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg insgesamt 57 dreiteilige S-Bahnzüge bei Siemens Mobility bestellt, die auf den Strecken der 2. Ausbaustufe S-Bahn Rhein-Neckar verkehren sollen. Auf den Routen der [+] Lesen Sie mehr > Daten und Fakten: Die sogenannten Aufgabenträger im Schienenpersonen-Nahverkehr der drei Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen haben gemeinsam mit der Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg insgesamt 57 dreiteilige S-Bahnzüge bei Siemens Mobility bestellt, die auf den Strecken der 2. Ausbaustufe S-Bahn Rhein-Neckar verkehren sollen. Auf den Routen der ersten, weitgehend abgeschlossenen Ausbaustufe rollen bis 2033 weiterhin die bekannten roten Züge, die der S-Bahn Rhein-Neckar in den vergangenen Jahren ihr Gepräge gegeben haben. > Die neuen Züge sollen eine moderne und bequeme Sitzlandschaft aufweisen. Für den Komfort der Reisenden soll vom Wlan-Zugang bis zur individuellen Beinfreiheit in den Zügen alles vorhanden sein. Eine höhere Beschleunigung soll die Fahrzeiten verkürzen, eine bessere Echtzeitinformationen auch für Umsteigeverbindungen auf Monitoren in den Fahrgasträumen sowie Anlagen zur Videoüberwachung im Fahrgastraum ergänzen die moderne Innenausstattung. Das Innendesign und die Farbausgestaltung der Züge im Innern befinden sich nach Angaben von Siemens Mobility gegenwärtig noch in der Ausarbeitung. > Tempo und Platz: Die neuen Siemens-Züge sind rund 70 Meter lang, erreichen Spitzengeschwindigkeiten von 160 Kilometern pro Stunde und haben eine Kapazität von 200 Sitzplätzen. Insgesamt 26 Fahrradstellplätze stehen pro Zug zur Verfügung. Die Leichtbauweise aus Aluminium und die verbesserte aerodynamische Ausgestaltung sollen die Energieeffizienz verbessern. An Bahnsteigen mit einer Höhe von 76 Zentimetern bieten sie einen stufenlosen Ein- und Ausstieg. > Herstellung: Die Züge werden in der Siemens-Fabrik in der Nähe von Krefeld gebaut. hab

[-] Weniger anzeigen

Christian Specht, Mannheims Erster Bürgermeister und gleichzeitig Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN), ging auf die Kosten für den Ausbau der 2. Stufe der S-Bahn-Infrastruktur, insbesondere der Haltepunkte und S-Bahnhaltestellen ein. Insgesamt wurden 328 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert, davon steuerte die kommunale Seite 128 Millionen bei. Die Anschaffung des neuen "rollenden Materials", also jener 57 neuen S-Bahn-Züge, soll 280 Millionen Euro kosten, wie der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bestätigt.

Die Anschaffung der Mireo erfolgt durch die Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg. Von dort werden die Züge an die DB Regio Mitte weiter verpachtet. Diese hatte bei der Ausschreibung um die 2. Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar die Nase vorn. Der Vertrag läuft bis Ende 2034. Immer mehr Fahrgäste steigen auf den Schienen-Nahverkehr um. 2030, so rechnet man bei der Bahn, werden in Deutschland täglich bis zu zehn Millionen Menschen auf der Schiene unterwegs sein. Gleichzeitig steigen die Ansprüche der Kundschaft. In diesem Sinn ist die Anschaffung der neuen Züge für die S-Bahn Rhein-Neckar "ein Schritt in Richtung Zukunft des ÖPNV", betonte Fritz Brechtel, der Landrat des Kreises Germersheim.