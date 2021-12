Karlsruhe. (dpa/lsw) Sie gilt als hervorragende Predigerin, räumt Musik in der Kirche eine wichtige Rolle ein und befasst sich intensiv mit dem Thema Verletzlichkeit: Mit Heike Springhart bekommt die evangelische Landeskirche in Baden zum ersten Mal eine Landesbischöfin. Die Landessynode, das Kirchenparlament, wählte die 46-jährige Theologin am Freitag. Sie empfinde vor allem Dankbarkeit, sagte die Nachfolgerin von Jochen Cornelius-Bundschuh.

Springhart setzte sich in zwei Wahlgängen gegen Dekan Martin Mencke (55) aus Wiesbaden knapp durch - etwas überraschend, da sie als Pforzheimer Pfarrerin gewissermaßen den Heimvorteil hatte. Im dritten Wahlgang stand sie dann alleine zur Abstimmung; mit 55 Ja-Stimmen erhielt sie dabei mehr als die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit der 69 abgegebenen Stimmen. "Wir haben uns die Wahl nicht leicht gemacht", sagte Synodalpräsident Axel Wermke. Wegen der Corona-Pandemie fand die Abstimmung erstmals digital statt. Springhart wertete das letztlich klare Ergebnis als Rückenwind.

Geboren 1975 in Basel in der Schweiz machte sie Abitur in Schönau im Schwarzwald. Evangelische Theologie studierte sie unter anderem in Heidelberg. Sie lehrte an Universitäten in Bochum, Heidelberg und Zürich und war Gastwissenschaftlerin in Chicago.

Ihre Habilitationsschrift trägt den Titel "Der verwundbare Mensch. Sterben, Tod und Endlichkeit im Horizont einer realistischen Anthropologie". Verletzlichkeit sei gewissermaßen ihr Kernthema, sagte Springhart. Nicht nur bei Menschen. Durch den verwundbaren Jesus könne auch die Kirche verletzlich sein. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie sei sie zu dem Thema viel gefragt worden.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, verwies in ihrer Gratulation auf die Kampagne #gleichundberechtigt, die dieses Jahr auf 50 Jahre rechtliche Gleichstellung von Pfarrerinnen in der badischen Landeskirche aufmerksam machen sollte. "Da sind Sie nun als Frau in diesem leitenden Amt eine wunderbare Bestätigung." Früher wäre eine Frau im Bischofsamt - noch dazu eine unverheiratete - unvorstellbar gewesen.

Dass ihr Geschlecht für die Wahl ausschlaggebend war, glaubt Springhart nicht. Gleichstellung von Männern und Frauen sei ein wichtiges Thema, "aber bitte nicht in Schubladen", sagte sie. "Ich will in keine rein und ich will aus keiner raus." Sie würde auch für sich in Anspruch nehmen, "in überhaupt keine Schublade zu passen".

Springhart wird nun nicht sofort den Staffelstab von Cornelius-Bundschuh übernehmen. Der 64-Jährige, seit Juni 2014 im Amt, geht erst kommendes Jahr in den Ruhestand. Der Bischofswechsel samt Abschiedsgottesdienst ist für den 10. April in Karlsruhe geplant. Jene in Baden ist eine von 20 Landeskirchen in Deutschland.

Zeit also für Springhart, sich in die künftigen Aufgaben einzuarbeiten. Angesichts auch in Baden sinkender Mitgliederzahlen - und damit schrumpfender Einnahmen - steht die Landeskirche vor größeren Umbrüchen. Rund 1,09 Millionen Menschen gehörten ihr Ende 2020 an - knapp 22 700 weniger als ein Jahr zuvor.

Cornelius-Bundschuh hat daher Initiativen gestartet, sowohl mit den Protestanten in Württemberg als auch mit den Katholiken im badischen Landesteil enger zusammenzuarbeiten. Bis 2032 soll ein Fünftel der Ausgaben gestrichen werden. Weitere zehn Prozent sollen für Aufgaben wie die energetische Sanierung von Gebäuden umgeschichtet werden.

Bis es soweit ist, steht für Springhart erst einmal Weihnachten an. Mittwoch drehe sie einen Videogottesdienst. Dann folgen die Festtage, im Januar Urlaub. Erst seit April 2019 ist sie Pfarrerin der Johannesgemeinde Pforzheim. Ausgesprochen gerne, wie sie sagte. Daher habe sie auch ein weinendes Auge. "Jetzt heißt es, die Koffer wieder zu packen." Ein paar Monate könne sie vielleicht nach Karlsruhe pendeln. Mittelfristig sucht sie dort nun eine Wohnung.