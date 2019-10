Von Katharina Schröder

Schwetzingen. Mit nur zwei kräftigen Schlägen stach Schwetzingens Erster Bürgermeister Matthias Steffan das Fass an und gab so den Startschuss für die Kerwe. "Die Fernbeziehung nach Sylt funktioniert", sagte er freudig und dankte Conny und Carl "Butch" Clark, die von der Insel aus die Kerwe organisiert hatten.

Die Schwetzinger erwarten 24 Schausteller mit Angeboten für Jung und Alt. "Wir sind erpicht, ein Familienfest zu organisieren", meinte Clark. Deswegen habe man sich vor einigen Jahren auch dazu entschlossen Sicherheitspersonal mit auf das Gelände zu nehmen. "Davor war es ein Treffpunkt für Jugendliche, die noch arg jugendlich sind", sagte Carl Clark und lacht.

Das Konzept ging auf. Beim Blick über den Messplatz waren alle Generationen vertreten. Lieblingsattraktion der jüngeren Kerwebesucher sind die Trampoline. Vier Stück befördern Kinder in luftige Höhen. "Wir kommen jedes Jahr zur Kerwe wegen der Kinder", erzählte Natalie Kugelmeier. Sie war mit einer Freundin und insgesamt fünf Kindern auf dem Rummel.

"Trampolinspringen ist natürlich super, ansonsten auch die Klassiker Entenangeln und Dosenwerfen." Gardy Cerff fand, die Kerwe gehöre zur Bürgerpflicht: "Wir sind Schwetzinger, da muss man herkommen." Das Programm gefiel ihr auch. "Wir freuen uns immer, es gibt schöne Sachen für Kinder und Erwachsene."

Die beiden 16-Jährigen, Cora Hierschbiel und Cangül Polat, sind auch jedes Jahr dabei. "Es ist cool hier, aber echt klein", fand Cora Hierschbiel. Der Favorit der Freundinnen ist "Tropical Trip". "Man wird so durchgeschüttelt", erklärte Cangül Polat. Ein anderer Magnet für die Jugend war das Fahrgeschäft "Breakdeance", es schleudert seine Gäste im Kreis und um die eigene Achse. "Das hat alles gefordert, das Adrenalin stieg bis in den Kopf. Ich bin froh wieder raus zu sein", sagte Matthias Steffan nach einer Fahrt. Aber es habe auch Spaß gemacht. Den Jugendlichen sprach er seinen Respekt aus, die saßen nämlich mit den Händen in der Luft im Fahrgeschäft und sangen noch fleißig bei der lauten Musik der Anlage mit.

Clark führte Gemeinderatsmitglieder über den Rummel, Wagemutige trauten sich und probierten die Geschäfte aus. Von Currywurst und Pommes bis hin zur obligatorischen Zuckerwatte bietet die Kerwe alles, was das Herz begehrt. "Ich bin sehr perfektionistisch", erzählte Clark. Eine gute Kerwe brauche immer Abwechslung. "Es gibt jedes Jahr mindestens eine neue Attraktion." Man müsse sich schließlich abheben von den Kerwen in der Umgebung. Diesmal ist "Kaleidoskop" die Neuheit.

Ein Laufgeschäft, von dem sich Kerwe-Kenner Clark selbst überzeugte. "Ich bin heute morgen persönlich rein, und es hat echt Spaß gemacht", sagte er. Ausgestattet mit einer Brille, läuft man auf einer Strecke von knapp 80 Metern durch bunte Lichteffekte, optische Täuschungen und erlebt Überraschungen. Clark weiß, wovon er spricht. Seit über 30 Jahren organisiert er die Schwetzinger Kerwe mit.

Lange Zeit war er selbst Aussteller, Autoscooter, Kinderkarussell und Babyflug waren seine Attraktionen. Er und seine Frau zogen zwar nach Sylt, die Schwetzinger Kerwe sei dennoch nicht wegzudenken. "Schausteller sein war 25 Jahre mein Leben", sagte er. Die Schwetzinger Kerwe dauert bis Dienstag, 29. Oktober.