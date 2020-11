Frankfurt/Main. (dpa) Eine wichtige Vorentscheidung in einem großen Bahnprojekt in Hessen steht an. Die Deutsche Bahn gibt am Freitag bekannt, welche Trassenführung sie für den Neubau der Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim bevorzugt. Damit werden die Weichen für das konkrete Planungsverfahren und die Planfestellung gestellt. Die Planfeststellung ist eine Art Baugenehmigung für ein solches Projekt. Dazu Fragen und Antworten:

Worum geht es bei dem Bahnprojekt?

Das Ziel ist es, die Rhein-Main-Region um Frankfurt und die Rhein-Neckar-Region um Mannheim und Ludwigshafen besser und schneller per Bahn miteinander zu verbinden. Auf der Neubaustrecke, die vereinfacht gesagt parallel zu den Autobahnen A5 und A67 entstehen soll, können ICE-Züge einmal mit bis zu Tempo 300 unterwegs sein. Die neue, zweigleisige Trasse ist insgesamt ungefähr 60 Kilometer lang. Tagsüber sollen Personenzüge auf ihr rollen, nachts Güterzüge.

Es gibt doch schon Bahnlinien zwischen Frankfurt und Mannheim, wieso wird eine neu gebaut?

Nach Angaben der Bahn sind die bisherigen Strecken schon jetzt vollständig ausgelastet. "Prognosen zeigen, dass der Schienenverkehr auch weiterhin stark zunehmen wird, insbesondere auf den Nord-Süd-Verbindungen." Das Gebiet zwischen Frankfurt und Mannheim zählt zu den Regionen mit dem höchsten Zugaufkommen in Deutschland, es gilt als Nadelöhr im Schienenverkehr. Es geht aber auch um eine bessere Anbindung an andere Schnellbahnstrecken, etwa Frankfurt-Köln oder Stuttgart-Mannheim. "Die Neubaustrecke Rhein/Main-Rhein/Neckar schließt eine Lücke im deutschen und europäischen Schienenfernverkehrsnetz", erklärt die Bahn. Außerdem soll ein Deutschland-Takt für den ICE-Verkehr eingeführt werden, der alle 30 Minuten eine Verbindung auf den Hauptachsen vorsieht. Dazu braucht es auch neue Trassen. Gleichzeitig werden die bisherigen Strecken künftig entlastet - der Nahverkehr soll dadurch ebenfalls pünktlicher werden.

Inwieweit verkürzt die neue Trasse die Fahrzeit per Bahn zwischen Frankfurt und Mannheim?

Derzeit brauchen die ICE-Züge knapp 40 Minuten, die Fahrzeit soll nach Fertigstellung der Strecke um etwa ein Viertel sinken. Die Bahn geht konkret davon aus, dass die Fahrzeit zwischen den Hauptbahnhöfen Frankfurt und Mannheim um rund 9 Minuten auf dann 29 Minuten sinken wird. Aber auch die Fahrzeiten für Reisende etwa zwischen Köln, Frankfurt und Stuttgart sollen durch das Projekt insgesamt kürzer werden.

Wann wird gebaut?

Das Projekt ist noch in einem recht frühen Stadium, ein konkretes Datum für den Baubeginn steht noch nicht fest. Die Deutsche Bahn rechnet aber mit einem Baubeginn kaum vor Mitte der 2020er Jahre. Vorher müssen alle baurechtlichen Verfahren und gegebenenfalls auch Klagen vor Gerichten erledigt sein. Wie lange gebaut wird, kann die Bahn momentan ebenfalls noch nicht genau sagen - das hängt eben unter anderem davon ab, welche Trasse nun gewählt wird und welche Brücken oder Tunnel dafür gebaut werden müssen. Nach grober Schätzung dürfte aber mindestens fünf bis sechs Jahre gebaut werden. Es wird also noch eine lange Zeit dauern, bis erstmals Züge auf der Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim unterwegs sein werden.

Was kostet die neue Trasse?

Eine konkrete Summe steht noch nicht fest, auch die Baukosten hängen davon ab, welche Trasse nun genau gebaut wird. Klar ist aber, das zeigen ähnliche Projekte, dass es um eine Milliardensumme vom Bund gehen dürfte.

Worum geht es bei der Wahl der Trasse genau?

Es ist bislang offen, wie genau die Stadt Darmstadt an die neue Bahnstrecke angebunden wird. Auch steht noch nicht fest, wie die Trasse zwischen Darmstadt, Lorsch und Mannheim-Waldhof verlaufen wird, mehrere Varianten wurden dazu in einem "Beteiligungsforum" seit Dezember 2016 diskutiert. Dabei haben sich Vertreter von Behörden, Bürgerinitiativen, Umweltschutzverbänden und den Verkehrsministerien ausgetauscht. Das soll zum einen Klagen und damit eine mögliche Verzögerung des Projekts verhindern, zum anderen aber auch für eine offene und breite Beteiligung der Öffentlichkeit sorgen. Ein Thema dabei war der Schallschutz für Anwohner an der neuen Strecke.