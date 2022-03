Mannheim. (cab) Die Anbindung des Rangierbahnhofs Mannheim an die Neubaustrecke Mannheim–Karlsruhe könnte sich zum Problem entwickeln. Das befürchtet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar und bezieht sich in einer Mitteilung auf die Ergebnisse der jüngsten Sitzung des Beteiligungsforums. Der Rangierbahnhof gilt als Scharnier für die Güterverkehre aus allen Himmelsrichtungen.

Das Beteiligungsforum habe nicht aufgezeigt, wo man an die geplante Neubaustrecke im Süden anschließen werde und wie sich der Rangierbahnhof technisch einbinden ließe. "Die Linienfindung ist hier völlig offen", moniert Dagmar Bross-Geis.

Die IHK-Verkehrsexpertin weist darauf hin, dass der Personenfernverkehr ab dem Endpunkt der Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim im Stadtteil Waldhof über die bestehende Strecke in den Hauptbahnhof geführt werde. Und die Bahn prüfe auch mehrere Varianten, um den Güterverkehr unterirdisch oder per Umfahrung in den Rangierbahnhof und weiter nach Süden zu leiten. "Diese Varianten werfen aber Fragen auf, da bei einer unterirdischen Einbindung des Rangierbahnhofs der Fahrlachtunnel im Weg sein könnte", so Bross-Geis. Die IHK drängt auf rasche Klärung, welche Streckenführung technisch machbar ist. Unternehmen bräuchten Gewissheit, dass dieser wichtige Güterumschlagsbahnhof mit genügend Kapazität und zukunftsfähig angebunden wird – und zwar sowohl an die Neubaustrecke Frankfurt – Mannheim als auch an die neue Trasse zwischen Mannheim und Karlsruhe.