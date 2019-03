Alle lächelten beim Spatenstich. Doch gerade bei Simon Michler, dem Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen (2. v. r.), hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Auf seine Gemeinde kommt in Zukunft wohl mehr Verkehr zu, und der Lärmschutz geht vielen nicht weit genug.

Von Nicoline Pilz

Ladenburg. Es sei ein Spatenstich für ein "Uraltprojekt", wie es Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) formulierte. Am Samstagnachmittag griff er in Ladenburg auf Höhe des Gewerbegebiets in der Ilvesheimer Straße gemeinsam mit Vertretern des Regierungspräsidiums und der beteiligten Kommunen zur Schaufel.

Der Startschuss für den Neubau der L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg setzte einer über 100-jährigen Planungsphase ein Ende. Kernstück des Projekts ist eine neue, 350 Meter lange Brücke über den Neckar zwischen Ladenburg und Neckarhausen, die ab 2022 gebaut und 2024 fertiggestellt sein soll.

Die insgesamt 3,4 Kilometer lange Strecke ist als dritter Bauabschnitt der Lückenschluss in der bereits bestehenden L597. Ziel ist es, die mit bis zu 21.000 Fahrzeugen täglich belasteten Ortsdurchfahrten von Ilvesheim und Seckenheim zu entlasten. Nach Fertigstellung werden laut Prognosen rund 24.500 Fahrzeuge pro Tag die neue L597 nutzen. Geplant und umgesetzt wird die (derzeit) auf 35,5 Millionen Euro geschätzte Baumaßnahme vom Regierungspräsidium Karlsruhe (RP). "Die Arbeiten erfolgen fast ausschließlich außerhalb des Straßennetzes", kündigte RP-Abteilungsleiter Jürgen Skarke an.

Hintergrund Erste Forderungen nach einer Neckarbrücke bei Ladenburg datieren aus den frühen 1900er Jahren. Ab 1950 werden diese Forderungen dringender. Jahrzehntelange Planungen über den verkehrlich und ökologisch besten Trassenverlauf münden in zwei Planfeststellungsbeschlüsse "Nord" (2005) und "Süd" (2006). Im selben Jahr wird die ursprünglich vorgesehene Trassenführung wegen Vorkommen des Feldhamsters geändert, und es werden Vorkehrungen für die streng geschützte Art getroffen. Im Jahr 2014 wird für den nördlichen Abschnitt ein Verlängerungsbeschluss nötig. Der Abschnitt "Süd" gilt 2015 mit der Herstellung eines Geh- und Radweges sowie von Amphibienschutzmaßnahmen entlang der L637 als begonnen. Nun folgt die Komplettierung der L597 - auch zur Entlastung mehrerer Ortsdurchfahrten. nip

Neben dem Bau der Neckarbrücke sind innerhalb des Streckenverlaufs Anschlüsse an die vorhandene Landesstraße 637 auf Mannheimer Gemarkung, an die Kreisstraße 4138 bei Neckarhausen, an die Landesstraße 542 bei Ladenburg sowie eine Anbindung an die Gewerbezufahrt in Ladenburg vorgesehen. Den Start des Projekts markiert an dieser Stelle der Bau der Unterführung eines Industriegleises und eines künftigen Wirtschaftsweges.

Parallel zur neuen Straße wird ein neuer Geh- und Radweg entstehen, der abschnittsweise als Wirtschaftsweg dienen soll. Acht Brücken, eine Lärmschutzwand und ein Lärmschutzwall werden errichtet.

Zwischen der Neckarbrücke und der L637 wird zur Entlastung der Anwohner ein lärmmindernder Straßenbelag aufgetragen. Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen und die Stadt Ladenburg beteiligen sich an den Kosten mit jeweils 15.000 Euro. "Ein freiwilliger Beitrag über die Lärmschutzanforderungen der Planfeststellung hinaus", heißt es vonseiten des RP.

Anwohnern in Neckarhausen ist das zu wenig. Nachdem die Planer 2006 wegen Hamstervorkommen die bereits gefundene Kompromiss-Trasse noch einmal verändern und auf 100 Meter an ein Wohngebiet in Neckarhausen schieben mussten, regte sich dort Widerstand. Eine Petition gegen den geänderten Verlauf scheiterte. Und die Gemeinde Edingen-Neckarhausen zog eine Klage letztlich zurück.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) konnte seine Rede zum Spatenstich für die L597 nicht ungestört halten. Aus einer kleinen Gruppe von Demonstranten heraus wurde er von einem Neckarhäuser Bürger niedergebrüllt. Fotos: Dorn

Ein Grüppchen Demonstranten aus Neckarhausen machte seinem Ärger beim Spatenstich Luft. Aus der Menge heraus brüllte ein Neckarhäuser Bürger Verkehrsminister Hermann während dessen Rede nieder. Man habe alle Bürgerinitiativen angehört und tue viel für den Lärmschutz, entgegnete der Minister spontan. Im "Großen und Ganzen" sei das auch gelungen.

Die "Bemühungen des Landes für verbesserten Lärmschutz sind erkennbar - auch, wenn nicht alle zufrieden sind", sagte Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz. Er wisse, dass es in der Stadt eine "ambivalente Grundhaltung" zu diesem Projekt gebe. Für die Region sei es aber ein Gewinn.

Während Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz von einem "Freudentag" sprach, für den Generationen gekämpft hätten, hielt sich die Begeisterung seines Amtskollegen Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen in Grenzen: "Objektiv ist es für die Region sinnvoll", meinte aber auch er.

Schmutz und Michler forderten das RP auf, an der transparenten Informationspolitik für Bürger festzuhalten. Und Landtagsabgeordnete wie Uli Sckerl (Grüne) und Gerhard Kleinböck (SPD) deuteten an, dass beim Thema Lärmschutz für Neckarhausen Nachbesserungen nicht vom Tisch seien.