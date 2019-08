Rhein-Neckar/Odenwald. (RNZ/mare) Das Neckartal und der Odenwald sind ein Rad- und Wanderparadies. Das ist nicht erst bekannt, seit der Neckarsteig zum schönsten Wanderweg auserkoren wurde. Hier gibt es einen kleinen Überblick über die Wege durch den Naturpark Neckartal-Odenwald, die es zu besuchen lohnt.

WANDERN

> „Limes-Wanderweg“: Der "Limes-Wanderweg" verläuft als Teil des UNESCO Weltkulturerbes entlang der "Grenzen des Römischen Reiches" von Obernburg am Main über Michelstadt im Odenwald bis nach Neckarzimmern.

> "Katzensteig": Der „Katzensteig“ führt über den Katzenbuckel, die höchste Erhebung des Odenwaldes und bietet als anspruchsvoller und abwechslungsreicher Wanderweg zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Er führt von Eberbach über den Katzenbuckel bis nach Neckargerach.

RADFAHREN

> "Neckartal-Radweg": Der "Neckartal-Radweg“ verläuft auf gut ausgebauten Feld- und Wirtschaftswegen abseits des üblichen Verkehrs entlang des Neckars. In der Region führen Etappen von Besigheim über Heilbronn bis nach Bad Wimpfen, von Bad Wimpfen nach Eberbach und von Eberbach über Heidelberg bis nach Mannheim.

> "Odenwald-Madonnen-Radweg": Der Landesfernradweg „Odenwald-Madonnen-Radweg“ führt von Tauberbischofsheim nach Speyer und wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club als Qualitätsroute mit 4 Sternen ausgezeichnet. Die Route führt von Tauberbischofsheim nach Buchen, dann nach Mosbach und über Neckargemünd nach Speyer.

> "Odenwaldrunde": Die „Odenwaldrunde“ erfordert durch ihren Verlauf durch Neckar- und Steinachtal mit Steigungen und Gefällen eine gute Grundkondition.

> "Skulpturenradweg": Der „Skulpturenradweg“ verbindet die touristischen Ziele von Odenwald und Bauland und bietet mit seinen Skulpturen „Kunst am Radweg“. Der 77 Kilometer lange Weg führt durch Adelsheim, Buchen, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach.

> "Grünkernradweg": Der „Grünkernradweg“ führt quer durch das Anbaugebiet des Grünkerns und weist auf zahlreiche Zeugnisse von Grünkernproduktionen hin. Start ist in Walldürn-Gottersdorf, über den Odenwald, das Liebliche Taubertal, Hohenlohe und HeilbronnerLand führt er bis nach Widdern.

> "3 Länder-Radweg": Der „3 Länder-Radweg“ führt durch Landstriche des Odenwalds in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Von Erbach/Michelstadt im hessischen Odenwald führt er nach Hirschhorn und weiter nach Mosbach ins Badische. Von dort geht es weiter nach Buchen/Walldürn und schließlich über Amorbach in Bayern nach Obernburg.

> "Deutscher Limes-Radweg": Der „Deutsche Limes-Radweg“ verläuft mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Museen mit Exponaten aus der Römerzeit entlang der alten Reichsgrenze der Römer. Der Weg von Bad Hönningen nach Regensburg macht in der Region unter anderem über Buchen, Jagsthausen oder Osterburken Station.

> "Main-Tauber-Fränkischer Rad-Achter": Der „Main-Tauber-Fränkischer Rad-Achter“ lockt als landschaftsübergreifende Radtour in das Main- und Taubertal. Durch einen „West“- und einen „Ostring“ in Form einer „8“ kam der Radweg rund um Lauda-Königshofen zu seinem Namen. Er führt von Lauda-Königshofen über Buchen, Miltenberg und Wertheim wieder zum Ausgangspunkt nach Lauda-Königshofen zurück.

> "Kurpfalzachse": Die „Kurpfalzachse“ führt auf 266 Kilometern an zahlreichen Burgen und Schlössern entlang durch die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Heidelberg fürht die Kurpfalzachse in das romantische Neckartal. Der Radfahrer begleitet den Neckar flussaufwärts bis nach Mosbach-Neckarelz, vorbei an zahlreichen Burgen und Schlössern, die trutzig von oben herabschauen.

Ab Mosbach verlässt der Weg das Neckartal, führt über Buchen schließlich bis zum Ziel nach Osterburken.

Info: Wander- und Radwegekarten beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung in Stuttgart, Büchsenstraße 54 oder in Karlsruhe, Kriegsstraße 103, online hier sowie im Buchhandel. Freizeitkarte „Mosbach/Buchen“ (F514), ISBN 978-3-86398-390-1, 7,90 Euro oder als SET4, zusammen mit der Freizeitkarte „Mannheim/Heidelberg“ (F513), ISBN 978–3–86398–499–1, 11,50 Euro.