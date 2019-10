Drei Trickdiebe verschafften sich Zutritt in eine Wohnung eines Rentnerehepaares und erbeuteten mehrere Tausend Euro. Symbolfoto: dpa

Neckargemünd/Eberbach. (pol/van) Gleich zweimal haben Trickdiebe am Dienstag zugeschlagen. Das teilt die Polizei mit.

Um die Scheine in seinem Geldbeutel ist ein Mann am Nachmittag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes betrogen worden. Ein Unbekannter hatte den 86-Jährigen gegen 16 Uhr angesprochen, mit der Bitte für einen Einkaufswagen Geld zu wechseln. Dieser schaute in seiner Geldbörse nach. Weil er kein Kleingeld zum Wechseln hatte, überließ er dem Unbekannten seinen Einkaufswagen. Kurze Zeit später stellte er fest, dass ihm Scheine aus dem Geldbeutel gestohlen worden waren. Er konnte den Unbekannten noch einholen und sein Geld zurückerlangen. Dieser entfernte sich daraufhin.

Der Betrüger soll etwa 50 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hatte graumeliertes, dunkles Haar sowie eine kräftige Statur. Er trug eine dunkle Hose, ein graubraunes Sakko und war in Begleitung eines weiteren Mannes. Dieser soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sowie kleiner und schmächtiger sein als der Täter. Hinweise gehen an das Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223-9210-124.

Zuvor war ein weiterer Fall in Eberbach bekannt geworden. Hier wurde die komplette Geldbörse des Opfers gestohlen. Der 84-Jährige wollte gegen 15 Uhr einen Supermarkt in der Güterbahnstraße verlassen, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser sprach mit gebrochenem Deutsch in ein Telefon, wedelte dabei mit einem Zettel herum, auf dem eine Telefonnummer notiert war, und bedrängte sein Opfer körperlich.

Als der 84-Jährige deutlich machte, dies zu unterlassen, entfernte sich der Unbekannte zusammen mit einem weiteren Mann. Kurze Zeit später bemerkte der Senior, dass ihm die Geldbörse gestohlen wurde.

Der Betrüger soll etwa 1,85 Meter groß und dick sein. Sein Begleiter soll kleiner, etwa 1,60 Meter groß, und schlank sein sowie dunkle Haare und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271-9210-124.

Da die Täterbeschreibung in beiden Fällen ähnlich und es Parallelen in der Vorgehensweise gibt, schließt die Polizei derzeit nicht aus, dass hier dieselben Täter zugeschlagen haben. Das teilen die Beamten auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung mit. Die Ermittlungen dauern an.