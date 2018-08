Von Alexander Albrecht

Mannheim. Ein Fahrer soll offen den "Hitler-Gruß" gezeigt, ein anderer Mitarbeiter damit geprahlt haben, er wolle alle Syrer erschießen. Auch sollen Straßenbahnlenker bewusst an Stationen mit wartenden Flüchtlingen vorbeigefahren sein. "Asylantenexpress" nannten manche Angestellte spöttisch die entsprechenden Linien.

Mitarbeiter hätten den Holocaust geleugnet, und es sollen Sätze gefallen sein wie "Man soll alle Ausländer im KZ eliminieren". Einer erzählte, im Pausenraum hätte "eine Stimmung wie beim Reichsparteitag" geherrscht.

Schockierend, was die Ombudsfrau und Anwältin Ruhan Karakul vor knapp einem Jahr in ihrem Abschlussbericht über den "Nazi-Skandal" bei der Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft (RNV) vorgetragen hat - gestützt auf Videoaufnahmen und Gespräche mit Angestellten. Von fünf Mitarbeitern trennte sich das Unternehmen, zwei wurden fristlos entlassen.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim stellte dagegen sämtliche Ermittlungsverfahren gegen RNVler wegen Manipulation von Signalanlagen, Sexismus, Mobbing, Rassismus und Volksverhetzung ein. Damit bleiben alle mutmaßlichen Verfehlungen ohne strafrechtlichen Folgen.

Und wie sieht es heute bei der RNV aus? Eine Sprecherin teilte auf Anfrage mit, man habe gemeinsame mit dem Betriebsrat unter dem Titel "Neue Wege" alle Führungskräfte bei mehreren Veranstaltungen dafür sensibilisiert, vertrauensvolle Ansprechpartner für ihre Mitarbeiter zu sein. Zu diesem Zweck seien der Verhaltenskodex und die Leitlinien des Unternehmens "aktiv" und "hierarchieunabhängig" angepasst worden.

"Zudem stehen die Geschäftsleitung sowie der Betriebsrat den Mitarbeitern in besonderen Fällen auch abseits der regulären Sprechstunden jederzeit für Gespräche zur Verfügung", erklärte die Sprecherin. Parallel seien in Teamsitzungen und Workshops Regeln für ein Zusammenleben in Vielfalt definiert worden, schließlich arbeiteten bei der RNV Menschen aus 50 Nationalitäten.

Dass sich der Skandal nicht wiederholt und sich eine offene Kultur des Miteinanders etabliert, dafür hat das Unternehmen eine eigene Stelle geschaffen. Hayat Erten, seit vielen Jahren in der Migrationsarbeit vor allem in Ludwigshafen engagiert, ist neue Vielfalts-Managerin.

Die Sozialwissenschaftlerin kümmert sich bei der RNV nach Angaben der Sprecherin um die "Gleichberechtigung unterschiedlicher Identitäten und Lebensentwürfe". Schon vor längerer Zeit hat die Verkehrsgesellschaft die "Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt" unterschrieben, die sich gegen Diskriminierung richtet.

Den Stein ins Rollen gebracht und den "Nazi-Skandal" öffentlich gemacht hatte ein ehemaliger Straßenbahnfahrer der RNV, der von April 2015 bis Februar 2016 heimlich mit seinem Smartphone Kollegen filmte, die unverhohlen gegen Ausländer hetzten. Ein Jahr später übergab der Mann seine Mitschnitte an die Behörden und die "Bild"-Zeitung.

Einer der betroffenen Kollegen, der im Büro den "Hitler-Gruß" gezeigt haben soll und fristlos entlassen worden war, klagt gegen den Filmer vor der Zivilkammer des Mannheimer Landgerichts. Er sieht seine Persönlichkeitsrechte verletzt und verlangt 6500 Euro Schmerzensgeld.

Das Gericht hat, wie in solchen Fällen üblich, eine gütliche Einigung vorgeschlagen. "Doch die hat der Mann abgelehnt", sagte der RNZ Miriam Weis, die Anwältin des Beschuldigten.

Ihr Mandant sei weiterhin an einem Vergleich interessiert. Sollte der Kläger hart bleiben, werde es zum Prozess kommen. Ihr schon vor Bekanntwerden der Vorfälle gekündigter Klient habe einen neuen Job gefunden.

Ihn belaste die hohe finanzielle Forderung des Klägers, die er kaum aufbringen könne. Die Filme würde der Mann wohl heute nicht mehr öffentlich machen. "Das hat einen Rattenschwanz nach sich gezogen, der ihm bis heute schwer zusetzt", so Weis.