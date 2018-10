Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Keine Stellungnahmen, keine größere Diskussion - der Tagesordnungspunkt war in der jüngsten Sitzung des Hockenheimer Gemeinderats schnell erledigt. Unangenehm war es ja durchaus, dass man sich in den 1970er-Jahren derart vertun konnte, eine Schule nach Gustav Lesemann zu benennen - und damit einer Persönlichkeit hohe Ehre zu erweisen, die ein paar rabenschwarze Flecken auf der weißen Weste aufzuweisen hat, wie Hockenheims Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg in der Sitzung des Gremiums betonte. Allerdings waren es nicht die Hockenheimer allein, die sich dabei vertan haben. 1979 gab es insgesamt 16 Schulen in Deutschland, die nach Lesemann benannt waren.

Seine weiße Weste hat schwarze Flecken, die sich leicht mit Zitaten aus seinen Schriften belegen lassen. Seine Biografie dagegen hat "weiße Flecken", die es ihm erst möglich machten, in der Nachkriegszeit als bloßer "Mitläufer" eingestuft zu werden. Er schaffte es, "sein Fähnlein in den gesellschaftlich akzeptierten Wind zu Hängen", glaubt man in der Gustav-Lesemann-Sonderschule. Doch wer Adolf Hitler 1933 als "großen Volks- und Seelenreformator" sieht und wer im Zweifelsfall lieber für mehr Sterilisationen ist, als "einen durchrutschen zu lassen, der eigentlich sterilisiert werden müsste", der sollte nicht Namensgeber für eine moderne Förderschule sein. Nicht in Hockenheim, nicht in Deutschland, und auch nicht anderswo.

Jetzt hatte die Hockenheimer Gustav-Lesemann-Schule bei der Stadt, die als Schulträger für die Benennung ihrer Einrichtungen zuständig ist, beantragt, einen neuen Namen zu bekommen. Zur Begründung haben die Rektorin Christiane Wandelt und der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Jürgen Herre einige Zitate von Gustav Lesemann beigefügt, aus der Zeit zwischen 1929 und 1933. Die Gesamtlehrerkonferenz hatte das Thema bereits im Dezember diskutiert und sich mehrheitlich dazu entschlossen, bei der Stadt um eine Umbenennung zu bitten.

Nach Eingang des Antrags bei der Stadt hatte diese beim Mannheimer Marchivum um eine fachliche Einschätzung der Person Gustav Lesemann angefordert. Die Experten des Stadtarchivs stuften ihn als nicht vorbildhaft ein und kamen zu dem Schluss, dass der Pädagoge nicht als Namensgeber für eine Förderschule geeignet sei. Obwohl Lesemann lange Zeit als "hoch verehrter, fast vergötterter Repräsentant der Sonderpädagogen Deutschlands" galt, kam man zu dem Ergebnis, dass er trotz eigener Aussagen keineswegs als unbelastet einzustufen war. Seine früheren Äußerungen führten dazu, dass bereits 1986 erstmals in Dortmund eine nach ihm benannte Schule umbenannt wurde. Diesem Trend folgten weitere Schulen in Deutschland.

Vor zwei Jahren wurde nach einer Journalistenrecherche bekannt, dass es nur noch eine Schule in Deutschland gibt, die seinen Namen trägt. Diese Schule war offenbar in Hockenheim. Gustav Lesemann wollte 1933 Mitglied der NSDAP werden, wurde aber erst 1937 aufgenommen. Er war Mitglied in der SA und passte sich rasch dem Gedankengut an. "Im Interesse des Volksganzen liegt es, wenn diejenigen, die erbkrank sind, aus dem Erbgange ausgeschieden werden, auf dem Wege der Sterilisation oder der Entfernung". Von einer Freiwilligkeit der Sterilisierung wie in seinen früheren Schriften war nicht mehr die Rede.

Die Lehrerschaft, die Elternvertreter und die Schüler-Mitverwaltung beteiligten sich an der Suche nach einem neuen Namen für die Schule. Mit Mehrheit entschied man sich für "Schule am Kraichbach". Zur Auswahl standen außerdem Namen wie Käthe Kollwitz, Erich Kästner oder Nelson Mandela, aber auch - schließlich ist die Stadt vom Rennsport geprägt - Sebastian Vettel und Michael Schumacher.